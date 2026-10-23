Destacan familias beneficios de rehabilitación del DIF Ramos Arizpe

La ampliación de las instalaciones permite brindar más terapias gratuitas y reducir los tiempos de espera para personas con discapacidad

Las mejoras realizadas en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Ramos Arizpe han permitido ampliar la atención a personas con discapacidad, reducir los tiempos de espera y ofrecer mejores condiciones a las familias que diariamente acuden a recibir terapias gratuitas.

Uno de los casos es el de Rosimar, una niña de cuatro años que vive con hidrocefalia y desde hace dos años recibe atención en esta unidad. Su madre, Alicia Beltrán Torres, compartió que gracias al trabajo de los terapeutas su hija ha logrado sentarse, además de recibir una silla de ruedas especial que facilita su traslado y las actividades cotidianas de su familia.

“Para nosotros ha sido una gran ayuda porque hemos visto cómo mi hija ha ido avanzando con sus terapias. Antes había cosas que no podía hacer y ahora verla sentarse es una alegría enorme. Estamos muy agradecidos con las personas que la atienden y con todo el apoyo que nos han dado”, expresó Alicia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, con la ampliación de la UBR, se pasó de tres a cinco consultorios, cada uno equipado con dos camas para terapia, lo que permitió reducir la lista de espera de 170 a aproximadamente 30 personas.

Estas acciones forman parte del trabajo que realiza el DIF Ramos Arizpe, encabezado por su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del DIF Coahuila, y la colaboración de Corporativo OXXO, que ha contribuido con equipamiento y materiales para fortalecer los servicios.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando mejoras en los espacios de rehabilitación para que más personas reciban atención gratuita, oportuna y en condiciones adecuadas. (ACONTECER)