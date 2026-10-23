Atiende Tomás Gutiérrez drenaje en la colonia Fidel Velázquez

La obra, programada para el segundo semestre por EMAS, sustituirá 50 metros de tubería y atenderá problemas en las descargas domiciliarias

En respuesta a una solicitud de los vecinos de la colonia Fidel Velázquez, se realizan trabajos para sustituir una línea de drenaje sanitario que colapsó debido a su antigüedad, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La obra forma parte de los proyectos de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS). Los arreglos se realizan en la calle Artículo 123, y comprenden la renovación de 50 metros lineales de tubería, con un diámetro de ocho pulgadas, y beneficiará a más de 100 habitantes del sector al atender la problemática relacionada con las descargas domiciliarias.

Antes del inicio de los trabajos, personal de EMAS sostuvo reuniones con los vecinos para explicarles las características de la obra y el tiempo estimado de ejecución, que será de aproximadamente un mes a un mes y medio.

El alcalde destacó que su administración mantiene el compromiso de dar mantenimiento y reparar las líneas de conducción de agua y drenaje sanitario, en coordinación con la empresa municipal.

“Con estos tramos de obra seguimos avanzando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó Gutiérrez Merino. (ACONTECER)