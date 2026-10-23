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Atiende Tomás Gutiérrez drenaje en la colonia Fidel Velázquez

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El Heraldo de Saltillo
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Foto: Gobierno de Ramos Arizpe

La obra, programada para el segundo semestre por EMAS, sustituirá 50 metros de tubería y atenderá problemas en las descargas domiciliarias

En respuesta a una solicitud de los vecinos de la colonia Fidel Velázquez, se realizan trabajos para sustituir una línea de drenaje sanitario que colapsó debido a su antigüedad, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La obra forma parte de los proyectos de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS). Los arreglos se realizan en la calle Artículo 123, y comprenden la renovación de 50 metros lineales de tubería, con un diámetro de ocho pulgadas, y beneficiará a más de 100 habitantes del sector al atender la problemática relacionada con las descargas domiciliarias.

Foto: Gobierno de Ramos Arizpe

Antes del inicio de los trabajos, personal de EMAS sostuvo reuniones con los vecinos para explicarles las características de la obra y el tiempo estimado de ejecución, que será de aproximadamente un mes a un mes y medio.

El alcalde destacó que su administración mantiene el compromiso de dar mantenimiento y reparar las líneas de conducción de agua y drenaje sanitario, en coordinación con la empresa municipal.

Foto: Gobierno de Ramos Arizpe

“Con estos tramos de obra seguimos avanzando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó Gutiérrez Merino. (ACONTECER)

Foto: Gobierno de Ramos Arizpe
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