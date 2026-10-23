Las cartas nos favorecen frente a México.- Trump

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump aseguró este viernes que su Administración tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo en las actuales conversaciones comerciales que actualmente sostiene con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum además de insistir que dicho acuerdo está “muy cerca”.

A su salida de la Casa Blanca rumbo al Estado de Florida donde participará en un mitin electoral, Trump fue cuestionado por un potencial acuerdo con México, cuyo Gobierno busca un acuerdo en diversas irritantes comerciales incluyendo reducir los aranceles punitivos de Trump a los autos, acero y aluminio.

“Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros pues de lo contrario, no lo cerraremos”, dijo Trump a pregunta directa de reporteros previo a abordar el helicóptero presidencial Marine One.

“Lo mismo ocurre con Canadá. Canadá está trabajando muy duro para lograr un acuerdo con nosotros. Y, aunque me disguste decirlo, tenemos todas las cartas a nuestro favor en ambos casos”.

Apenas el lunes, Trump había ya dicho en un mitin electoral en el Estado de Kansas que su Administración y el Gobierno mexicano estaban “muy cerca” de lograr un acuerdo para reducir el déificit comercial con México, algo que fuentes anónimas citadas por medios estadounidenses aseguran sin embargo no es así.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal apuntó que el Secretario de Comercio Howard Lutnick sería el responsable de que un acuerdo con para reducir los aranceles al acero, al aluminio y a los autos a pesar de un cierto progreso logrado con México con el Representante Comercial de EU Jamieson Greer. (AGENCIA REFORMA)