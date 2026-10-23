Crece percepción de seguridad en Torreón

Miguel Ángel Riquelme Solís destacó los resultados de la ENSU en reunión con miembros del CCI Laguna. La encuesta muestra que Torreón pasó del 43.4 al 21.7% en el índice de percepción de inseguridad.

Torreón, Coahuila.- Como parte de las políticas públicas de su Administración, de fortalecer la vinculación con los diferentes sectores, organismos y sociedad civil, así como de mantener un gobierno abierto que promueva la participación ciudadana, este viernes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), con quienes dialogó sobre diversos temas y acciones en beneficio de Torreón.

El presidente Municipal señaló que estos acercamientos fortalecen la comunicación y favorecen al trabajo coordinado de las instituciones con el gobierno. Entre los temas revisados, destacó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que en la revisión del último trimestre, se posiciona a Torreón con una notable baja en la percepción de inseguridad, con relación al mismo periodo del año anterior, donde pasó de 43.4% en 2025, a 21.7% para septiembre del presente año.

“La seguridad se construye todos los días, con coordinación, diálogo y compromiso. Los avances que hoy posicionan a Torreón entre las ciudades más seguras de Coahuila y en los primeros lugares a nivel nacional, son resultado del esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno, así como de la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez”, mencionó el edil.

Riquelme Solís resaltó que la encuesta refleja la opinión de los habitantes de Torreón, y los indicadores dijo, se ponen de manifiesto en cada evento masivo que se realiza en la ciudad y que reúne a gran cantidad de personas que salen a disfrutar de los espacios públicos y eventos privados con tranquilidad.

Además, repercute en una mejor calidad de vida para los habitantes, y en un mayor desarrollo y confianza del sector empresarial que ven en Torreón un lugar próspero para invertir o crecer sus negocios.

En ese contexto, el alcalde reiteró a los integrantes del CCI Laguna, que continuará el trabajo y la atención a los representantes de los diferentes sectores e instituciones para colaborar juntos en favor de que las familias de Torreón se sientan seguras y tengan mejor calidad de vida, a partir también, de contar con servicios públicos dignos.

“Los resultados nos hablan del sentir de la gente, y nos compromete a trabajar más y a seguir en la coordinación con los órdenes de Gobierno para mantener esos índices. Desde Torreón, continuaremos aportando al modelo estatal de seguridad, con más equipamiento, armamento, estrategia, inteligencia, prevención, y con mejores condiciones para los elementos que salen a defender la seguridad de los torreonenses”, externó el alcalde.

Estuvieron presentes: Federico Villarreal Gómez, presidente CCI; Carlos Fernández Gómez, Consejero del CCI Laguna; Diego Jiménez Berumen, Consejero del CCI Laguna; Luis Dovalina Flores, Consejero del CCI Laguna; Fernando Pérez Garza, Consejero del CCI Laguna; Marco Zamarripa González, Director del CCI Laguna. (El Heraldo de Saltillo)