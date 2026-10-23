Es Saltillo la capital más segura de México, reporta INEGI

El INEGI presentó los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y Saltillo repite como la capital más segura del país.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas su respaldo para trabajar en equipo con la ciudadanía para hacer de esta ciudad una de las más seguras de todo México.

Destacó que durante la actual administración, Saltillo se ha conservado en los primeros lugares nacionales y ha estado como la capital más segura de México en esta encuesta que mide la percepción de seguridad en 91 localidades del país.

Díaz González dijo que los resultados no son obra de la casualidad y son reflejo de un trabajo y de un modelo de seguridad encabezado por el Estado y en el que participan de forma coordinada las fiscalías estatal y federal, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la ciudadanía.

Explicó que la ciudadanización de la seguridad en Saltillo es un ejemplo nacional y actualmente son más de 145 mil personas las que participan vía grupos de seguridad de WhatsApp y la app Saltillo Seguro, y quienes contribuyen con sus reportes a prevenir y reaccionar ante las distintas incidencias.

Además, la ciudadanía se ha involucrado como nunca antes en la donación de equipamiento como motocicletas, patrullas, cámaras urbanas de vigilancia y oficinas móviles para cuidar Saltillo, mientras que por parte de los gobiernos estatal y municipal la inversión en seguridad pública supera los mil 100 millones de pesos.

Díaz González dijo que se trabajará arduamente, sin bajar la guardia, para mantener los altos indicadores en seguridad de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)