MERECIDO HOMENAJE

Resultó muy emotivo el evento de aniversario de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, evento en el que se le rindió un más que merecido homenaje al ingeniero LUÍS HORACIO SALINAS AGUILERA al imponerle su nombre a la calle dónde se ubica ese organismo, por acuerdo de Cabildo que fue votado a favor por unanimidad, y ese dato hay que resaltarlo.

En el evento también se reconoció a otros grandes impulsores de la radio en nuestro estado, cómo JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ, FRANCISCO JUARISTI SANTOS, LUÍS DE LA ROSA y DANIEL BOONE MENCHACA, y a todos los que han presidido la cámara, desde Alberto Jaubert, el primero en la lista, hasta el actual, David Aguillón, pasando por René Robles, Chuy López Castro, Juan Manuel Dávila Udave, Jorge César González, Pancho Juaristi, y la única mujer, Boreque Martínez.

RECORDANDO A SU ABUELO

Cómo corresponde, el mensaje central del evento lo dio el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, quien hizo una remembranza de los muchos momentos que pasó al lado de su abuelo, Luís Horacio Salinas; de los sábados en que lo acompañaba a la redacción de El Diario de Coahuila, dónde el ingeniero dictaba su columna, Criterios de la Política, que aparecía todos los domingos —y que fue siempre la más leída en el ámbito político de todo Coahuial—; y por supuesto, de las muchas ocasiones en que pasó a su lado los fines de semana en Monterreal.

RELACIÓN CON LAS CÁMARAS

Manolo también destacó en su discurso la excelente relación que su gobierno mantiene con todas las cámaras empresariales de Coahuila y a nivel nacional. Puso cómo ejemplo que apenas hace unos días, en el marco del Rodeo Saltillo, se reunió con la que agrupa a los ganaderos de todo el país, y este jueves por la mañana, puso en marcha la convención nacional de la CANACINTRA en la Ciudad Universitaria de Arteaga. Y, finalmente, cerró con este gran evento con los de la Industria de la Radio y la Televisión.

CAMBIO DE IMÁGEN

Y por cierto, en el evento de CANACINTRA varios de los socios de la región sureste destacaron el cambio positivo que ha tenido la imagen de la administración municipal de TOMÁS GUTIÉRREZ MERINO en Ramos Arizpe, ya que, según comentaron, el manejo de la información, las campañas y programas han trascendido en la toma de decisiones para la instalación o permanencia de empresas en el municipio que destaca, al igual que todo Coahuila, por sus altos niveles de seguridad y de desarrollo social. Así es que anótele una buena a Tomás Gutiérrez y a Héctor Reyes.

A ROMPER LAS CADENAS

Da la impresión de que, al asumir la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, ÓSCAR NÁJERA DAVIS optó por romper las cadenas que lo tenían amarrado con el pasado. Esa es la razón por la que el rector OCTAVIO PIMENTEL aceptó con agrado acompañarlo en su toma de posesión. También se asegura que, cómo muestra de solidaridad, Nájera Davis está comprometido a apoyar a Pimentel en su campaña por la reelección.

En “Juris” viene ahora la elección de la sociedad de alumnos, teniendo cómo principal aspirante a PEPITO OCEGURA, hijo del notario y docente de la Facultad, JOSÉ RAMÓN OCEGUERA, a quién los fantasmas del pasado lo inhabilitaron injustamente para dejarlo fuera de la carrera por la dirección. El que Nájera Davis deje participar a su hijo sin ponerle piedras en el camino, será una muestra más de su cambio de actitud y su rompimiento con el pasado.

74 Y CONTANDO

El próximo lunes a las 18:00 horas, en la iglesia del Padre Nuestro aquí en Saltillo, se va a llevar a cabo la celebración por el 74 aniversario de ordenación sacerdotal del padre HUMBERTO GONZÁLEZ GALINDO. Hace unos meses, hubo en la comunidad una gran preocupación debido a un grave deterioro en su estado de salud, tanto que hasta el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ estuvo muy al pendiente de su evolución. Pero poco después el estimado sacerdote tuvo una rápida recuperación, y hoy en día sigue desempeñando sus actividades habituales al igual que lo ha hecho en sus siete décadas de ministerio, así es que sí hay mucho que celebrar.

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