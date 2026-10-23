DESDE MI ESCRITORIO

Los tiempos de Coahuila

Los ojos de México están puestos en un estado que convoca, crece y reconoce a quienes han contribuido a contar su historia.

Hay señales que retratan el momento de una región. En Coahuila, una de ellas es la llegada de convenciones y encuentros nacionales; otra, la capacidad de convertir sus tradiciones en eventos que atraen visitantes y generan movimiento económico.

El Festival Rodeo Saltillo, digan lo digan, mostró esa capacidad. En su edición de 2026 reunió a más de 125 mil visitantes, alcanzó 95 por ciento de ocupación hotelera y generó una derrama superior a los 100 millones de pesos. A ello se sumó la Convención Nacional Ganadera, que puso a Saltillo en el mapa de un sector clave para el país. El rodeo fue fiesta, sí, pero también escaparate: una oportunidad para mostrar lo que Coahuila puede ofrecer.

La atención nacional también se explica por los indicadores. La ENVIPE 2026 del INEGI colocó a Coahuila con la menor percepción de inseguridad entre las entidades, con 27.8 por ciento de la población adulta que considera inseguro vivir en el estado. En formalidad laboral, la tasa llegó a 65.8 por ciento en el primer trimestre de 2026, por encima del promedio nacional de 45.2 por ciento. Son fortalezas que distinguen a la entidad en materia de seguridad, empleo y competitividad, pero que deben sostenerse con trabajo continuo y resultados que se reflejan en la vida cotidiana.

Los ojos de México están en Coahuila. Y en esta etapa de convocatoria y proyección, también es justo volver la mirada hacia quienes ayudaron a construir la historia de sus medios de comunicación.

La celebración del 42 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Delegación Coahuila, tuvo ese sentido. Con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se vivió un encuentro emotivo, bien desarrollado por el presidente de la cámara, David Aguillón Rosales. La ceremonia reconoció a expresidentes y a forjadores de una industria que, durante décadas, ha informado, acompañado y dado voz a las comunidades del estado.

Entre los homenajeados estuvo el ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera, impulsor de la radio en Saltillo y figura de amplia trayectoria del periodismo y con una trayectoria pública y empresarial. Un hombre que siempre es bien recordado y con el cual tuve la oportunidad de platicar varias veces, siempre dispuesto a ofrecer un consejo, vamos, una gente noble. También se recordó, de manera póstuma, a Luis de la Rosa Córdova, fundador de Grupo Radio Estéreo Mayrán, cuya labor marcó una etapa importante para la radio lagunera.

Don Francisco Juaristi Septién, fundador del periódico Zócalo, abrió camino para el periodismo regional y tiene una huella profunda en los medios coahuilenses. Me ha tocado charlar varias veces con él, un hombre sabio, amable, conocedor del periodismo y de la actividad pública. Daniel Boone Menchaca impulsó la radiodifusión en la Región Carbonífera. Y por último, Don José Ángel Rodríguez Sánchez, hombre de medios, actualmente director de La Reina 100.9 FM y amigo de un servidor, anécdotas muchas, una persona de gran corazón, experto en los medios y que hoy tiene su mejor herencia, su familia. El representa actualmente la cercanía y la permanencia de la radio en la vida diaria de Saltillo.

Algunos de los expresidentes reconocidos son también amigos de un servidor. Por eso, el homenaje tuvo para mí un significado especial: detrás de cada nombre hay años de trabajo, decisiones, obstáculos superados y una vocación que ayudó a mantener viva la comunicación en Coahuila.

Por eso esta colaboración, hablo de los tiempos de Coahuila, ya que son tiempos de grandes encuentros y nuevas oportunidades, pero también de memoria. Un estado que se proyecta por sus obras, por sus eventos, con indicadores que sobresalen en el país y con una capacidad para atraer las miradas de mucha gente; también por las personas que, desde la radio, la televisión y la prensa, han contado su historia.

Buen fin de semana, la frase: Ten cuidado en quién confías, recuerda que el diablo también era un ángel. ¡Ánimo!