ALGO QUE VALE LA PENA LEER

Los mejores relatos de terror

A propósito de octubre, esta semana la recomendación va para un imperdible: “Los mejores relatos de terror llevados al cine”, seleccionados por el escritor, locutor y periodista español, Juan José Plans, editorial Santillana, 2018.

Experto en el género, Plans reúne una colección de relatos y novelas cortas que inspiraron películas hoy consideradas clásicas, pasando de ser un simple catálogo de ficción a una muy completa guía de lectura que analiza la transmutación del lenguaje literario al código visual. Cada texto, se encuentra acompañado de una genial nota analítica de Plans que expone la evolución del texto literario al clímax cinematográfico.

Así, revisitamos a Poe y “El Gato Negro”, adaptado al cine en 1934 con las participaciones de los legendarios Boris Karloff y Bela Lugosi, quienes participarían también (aunque por última vez juntos), en otro de los relatos de esta antología hecho película por Robert Wise en 1945, “Ladrones de Cadáveres” de la pluma de Robert Louis Stevenson.

“Los Pájaros” de Daphne du Maurier, éxito de 1963 de Alfred Hitchcock, fue considerada en 2016 como una película “cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tolstoi escribió “La familia del Vurdalak”, adaptada para la película “Las Tres Caras del Miedo” (1963) de Mario Brava, en la que coincidentemente aparece de nuevo Boris Karloff como el patriarca Gorcha.

“El Monstruo de Tiempos Remotos” (1953) de Eugéne Lourie, es considerada el antecedente inmediato del famoso “Godzilla”, y procede directamente de la inspiración del maestro Ray Bradbury, cuyo cuento “La Sirena de la Niebla”, critica el abuso de la energía atómica. Una más, y no menos famosa: “La Mosca” de Kurt Neumann, estrenada en 1958, debe su origen a la historia escrita por George Langelaan sobre los límites que la ciencia suele traspasar con mucha frecuencia.

Seis relatos redondos para entender el génesis del cine de terror, y que como bien dice Plans: Es un género que no tiene ni menos, ni más valor que los otros, porque la creación literaria no se juzga por el género sino por su calidad.

Somos lo que hemos leído y esta es, palabra de lector.