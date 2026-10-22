Merecido homenaje: imponen el nombre del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera a calle de Saltillo

En el marco del 42 aniversario de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión delegación Coahuila, se oficializó que la vialidad donde se ubican las oficinas de ese organismos y las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana se nombre en honor a la trayectoria empresarial y social de Luís Horacio Salinas

En el marco del 42 aniversario de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, se oficializó este jueves la imposición del nombre del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera, empresario, ex alcalde de Saltillo e impulsor de diversas instituciones de la entidad, a la calle donde se encuentra la sede en Saltillo de este gremio, en honor a su trayectoria empresarial y social.

David Aguillón Rosales, presidente de la CIRT Coahuila, explicó que la asignación del nombre fue una petición expresa de la organización al Ayuntamiento de Saltillo, al alcalde Javier Díaz González y al Cabildo, quienes autorizaron por unanimidad la propuesta para reconocer las aportaciones del empresario a la industria de la comunicación y al desarrollo de la región Sureste.

«Fue honrar a un hombre que ha hecho mucho por la industria de la radio y televisión y mucho por la empresa de Coahuila y en particular de la Región Sureste, el ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera», expresó Aguillón Rosales, al destacar que la vialidad se encuentra entre dos instituciones en cuya formación y desarrollo participó Salinas Aguilera, la propia CIRT y la Cruz Roja Mexicana Delegación Saltillo.

En el importante acontecimiento estuvieron presentes la señora María Guadalupe Valdés de Salinas, esposa del ingeniero Luis Horacio Salinas; su hija Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, acompañada de su esposo, el ingeniero Manuel Jiménez Flores; Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Luz Elena Morales, presidenta del Congreso de Coahuila; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado; Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y titular de Comunicación Institucional en el Gobierno de Coahuila; Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; y José Antonio García Herrera, presidente de CIRT Nacional.

«Gracias por la invitación, felicidades por estos 42 años fue muy emotivo ver a grandes amigas y amigos pasar a recibir su reconocimiento como presidentes. Me da mucho gusto ser parte de esta trayectoria que hoy les reconocen a las y los galardonados, en lo personal estoy muy agradecido porque todos nos abrieron las puertas para hacer nuestros pininos y hubo una gran generosidad de abrirnos las puertas», señaló el gobernador.

«Gracias por esta distinción para mi abuelo que era parte de ustedes, parte de la CIRT, recuerdo cómo mi abuelo tuvo varias facetas; en el tema de los medios, cómo prácticamente todos los sábados en la mañana se iba al periódico a dictar la columna que salía los domingos, buenos recuerdos. A nombre de mi familia, le agradecemos al Cabildo de Saltillo por esta distinción», abundó el mandatario estatal, quien también recibió un reconocimiento por parte de esta Cámara.

Reconocen a ex presidentes y forjadores de la radio y televisión en Coahuila

En el marco del 42 aniversario de la CIRT Coahuila, se entregaron también reconocimientos en vida y post mortem a ex presidentes del organismo, entre ellos Alberto Jaubert Ancira (+), René Robles Sánchez, Jorge César González, Juan Manuel Dávila Udave, Melchor Sánchez, Francisco Juaristi Santos, Jesús López Castro y Verónica Boreque Martínez González, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al gremio.

Asimismo, se otorgaron distinciones especiales a forjadores de la industria de la radio y la televisión en Coahuila, como José Ángel Rodríguez Sánchez, Daniel Boone Menchaca y Francisco Juaristi Septién. De manera póstuma, también se honró a Luis Horacio Salinas Aguilera y a Luis de la Rosa Córdova, por su aportación en el desarrollo de los medios de comunicación en la entidad.

Gran legado

Luis Horacio Salinas llegó a Saltillo a los 14 años y desarrolló una trayectoria que combinó el servicio público con la actividad empresarial y la labor social. Egresado de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, fue director de esa institución, diputado federal y alcalde de Saltillo de 1973 a 1975.

También impulsó proyectos en los sectores de la construcción, el turismo y la comunicación, fundó la compañía periodística Criterios, editora de El Diario de Coahuila, y creó en 1990 la Fundación Navidad en el Campo, dedicada a apoyar a familias de comunidades rurales. (OMAR SOTO)