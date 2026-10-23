Ante desabasto de medicamentos en hospitales, recurre Sheinbaum a expertos en IA

Claudia Sheinbaum convocó a nueve especialistas en inteligencia artificial, logística e investigación de operaciones para desarrollar un sistema que mejore el abasto de medicamentos en hospitales públicos.

Ciudad de México.- Ante los problemas de desabasto y distribución de medicamentos en las instituciones públicas de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la integración de un consejo de especialistas en inteligencia artificial, logística e investigación de operaciones para diseñar un sistema que permita controlar los inventarios, anticipar necesidades y agilizar las entregas a hospitales y pacientes.

La mandataria reconoció que existen retrasos en el suministro de medicamentos aún cuando éstos ya fueron adquiridos, por lo que convocó a investigadores de instituciones públicas y a especialistas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para desarrollar herramientas que automaticen los procesos de abastecimiento.

“En este momento hemos avanzado, pero no tenemos ese sistema”, admitió.

Sheinbaum explicó que el nuevo mecanismo deberá permitir conocer la ubicación de cada medicamento desde su adquisición, almacenamiento y traslado hasta su entrega a los pacientes o a las áreas hospitalarias donde se requiere.

“Podríamos haber contratado una empresa, a ver empresa ayúdanos a hacer esto, pero sí vamos a buscar a los mejores, a las expertas y expertos mexicanos que tienen doctorados en inteligencia artificial, en, cómo se llama, operaciones en investigación de operaciones, incluso en sistemas de distribución y abasto”, señaló.

La presidenta estableció un plazo de un mes para obtener los primeros resultados del equipo y planteó comenzar la implementación del sistema en enero de 2027.

“Y en un mes que nos den un primer resultado para que se presente aquí en la mañanera y poderlo implementar a partir de enero del próximo año”, indicó.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que el consejo trabajará en soluciones para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud y servicios médicos de Pemex, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Precisó que el sector público utiliza anualmente alrededor de 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, que deben distribuirse entre más de mil hospitales y casi 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

El funcionario explicó que el proyecto contempla tres herramientas prioritarias: un mecanismo para reportar en tiempo real las necesidades de medicamentos e insumos, un sistema de administración de almacenes e inventarios y una plataforma de logística para optimizar las entregas hasta las unidades médicas.

“Hay tres grandes proyectos prioritarios que tenemos en mente”, señaló Clark, antes de explicar que el primero consiste en identificar las necesidades directamente con pacientes, médicos, enfermeras y personal de salud para atender con urgencia los faltantes.

El segundo proyecto permitirá registrar existencias, entradas, salidas y ubicación de medicamentos en los almacenes, mientras que el tercero estará dedicado a planear las rutas de transporte y distribución.

Clark explicó que se utilizarán datos de compras, inventarios, consumo, ubicación de farmacias y redes de abastecimiento para reducir tiempos y costos de traslado, además de desarrollar modelos capaces de prever la demanda.

El consejo asesor estará integrado por cuatro especialistas: Zaida Estefanía Alarcón Bernal, de la UNAM; Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, del Tecnológico Nacional de México; Jonás Velasco Álvarez, del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), y Rolando Menchaca Méndez, del Instituto Politécnico Nacional.

A ellos se sumarán cinco integrantes de la Fábrica de Inteligencia Artificial y del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial: Javier Campos Alvarado, Norma Angélica Zavaleta García, Jorge Miguel Téllez Torres, Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza y Gustavo Pérez Briones.

El subsecretario fijó el 23 de noviembre como fecha aproximada para presentar el plan de trabajo, en el que se definirán las etapas de desarrollo e implementación del proyecto.

Mientras se desarrolla la plataforma, Sheinbaum aseguró que las instituciones continuarán utilizando mecanismos de seguimiento y distribución de medicamentos para atender las necesidades hospitalarias.

¿Quiénes son los expertos para combatir el desabasto?

El Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud estará integrado por cuatro especialistas de instituciones académicas y cinco integrantes del equipo de inteligencia artificial del Gobierno federal.

Consejo de expertos

– Zaida Estefanía Alarcón Bernal. Doctora en Ingeniería por la UNAM, especializada en investigación de operaciones. Profesora de la Facultad de Ingeniería de esa institución, con experiencia en cadenas de suministro, control y distribución de inventarios clínicos, flujo de pacientes y optimización de procesos hospitalarios.

– Cuauhtémoc Sánchez Ramírez. Doctor en Ciencia y Tecnología, especializado en Ingeniería Industrial y de Manufactura. Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba, del Tecnológico Nacional de México. Ganador del Premio Nacional de Logística 2017, con experiencia en cadenas de suministro, simulación de sistemas complejos y gestión hospitalaria.

– Jonás Velasco Álvarez. Doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), en Aguascalientes. Especialista en localización de almacenes, planeación de rutas de transporte, pronósticos de demanda, inventarios y distribución de recursos.

– Rolando Menchaca Méndez. Doctor en Ingeniería en Computación por la Universidad de California en Santa Cruz y profesor titular del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue director general de Tecnologías de Información en la Secretaría de la Función Pública. Tiene experiencia en sistemas informáticos gubernamentales, inteligencia artificial, optimización logística y diseño de redes de distribución.

Equipo de inteligencia artificial

– Javier Campos Alvarado. Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Matamoros y director de la Fábrica de Inteligencia Artificial. Tiene experiencia en programación, análisis de datos y desarrollo de algoritmos para medición de riesgos, atención ciudadana, meteorología y optimización de procesos.

– Norma Angélica Zavaleta García. Licenciada en Matemáticas y maestra en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana. Directora de Inteligencia Estadística de la Fábrica de IA, especializada en investigación de operaciones, modelación matemática, análisis de riesgos y sistemas inteligentes para la toma de decisiones.

– Jorge Miguel Téllez Torres. Licenciado en Física por la UNAM y subdirector de Procesos Estocásticos e Investigación de Operaciones de la Fábrica de IA. Se especializa en procesamiento de lenguaje natural, modelos de lenguaje e inteligencia artificial aplicada a la atención ciudadana.

– Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza. Ingeniera Industrial con maestría en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Egresada de la primera generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Tiene experiencia en análisis de datos, desarrollo de software, aprendizaje automático y modelos predictivos.

– Gustavo Pérez Briones. Maestro en Ciencias en Computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN. Egresado de la primera generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con experiencia en desarrollo de software, integración de sistemas, bases de datos y aplicaciones informáticas. (AGENCIA REFORMA)