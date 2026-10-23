Alistan en Saltillo operativos viales en panteones por Día de Muertos

Zulema Banda Alemán, directora de Tránsito y Vialidad, informó que habrá dispositivos en todos los cementerios de la ciudad, con cierres en Calzada Madero y Cerro del Pueblo para garantizar la seguridad de los visitantes.

El Gobierno Municipal de Saltillo implementará operativos viales en los diferentes panteones de la ciudad durante las festividades de octubre y noviembre de este 2026, particularmente los días 1 y 2 de noviembre, cuando se espera una importante afluencia de familias por el Día de Muertos, informó Zulema Banda Alemán, directora de Tránsito y Vialidad.

La funcionaria explicó que los dispositivos también contemplan las actividades del Festival de las Ánimas y otros eventos propios de la temporada. «Tenemos el Festival de las Ánimas que ya inició, tenemos varios dispositivos viales que vamos a tener que implementar en todas las actividades», señaló, al destacar que el objetivo es proteger a peatones y automovilistas.

Banda Alemán indicó que habrá presencia de elementos viales en todos los cementerios locales. Respecto al Panteón de Santiago, sobre la Calzada Francisco I. Madero, explicó que será uno de los puntos con mayores modificaciones a la circulación, debido a la instalación de puestos comerciales y a la extensión del operativo. “El único en el que se cierran vialidades es en el de Calzada Madero, que es un poco más extenso y por las propias festividades pues se instalan puestos y es en el que tenemos que hacer varios cierres”, detalló.

La directora señaló que las medidas están previstas a partir del 1 de noviembre, considerando que el día 2 será domingo y se espera que los ciudadanos acudan durante diferentes horarios para visitar a sus seres queridos. Por ello, pidió tomar previsiones ante las restricciones vehiculares y atender las indicaciones de los agentes de Tránsito.

Reiteró que la cobertura se extenderá a todos los panteones de Saltillo, con especial atención en aquellos que registran mayor afluencia, para facilitar la movilidad y reducir riesgos durante las festividades. Los operativos viales formarán parte de las acciones municipales para que las familias puedan acudir a los cementerios con mayor seguridad durante el Día de Muertos. (OMAR SOTO)