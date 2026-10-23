Fortalece UTC formación integral de estudiantes con nuevos apoyos

Con una inversión cercana a los 195 mil pesos, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) reforzó el equipamiento de su equipo de futbol americano y de la banda de guerra, mediante la entrega de uniformes, instrumentos y accesorios que permitirán a los estudiantes desarrollar sus actividades en mejores condiciones y continuar representando a la institución en distintos eventos.

El rector de la universidad, Sergio Guadarrama Cortez, encabezó la entrega de estos apoyos como parte de las acciones destinadas a impulsar la formación integral de la comunidad estudiantil, al considerar que las actividades deportivas y cívicas constituyen un complemento importante de la preparación académica y profesional de los jóvenes.

“Detrás de cada partido y de cada presentación de nuestros estudiantes existe un gran esfuerzo, muchas horas de preparación y un compromiso que merece ser reconocido. Queremos que nuestros Halcones sepan que cuentan con el respaldo de su universidad para continuar desarrollando sus capacidades y alcanzar sus metas”, expresó el rector.

En el caso del equipo de futbol americano, la institución destinó aproximadamente 147 mil pesos para la adquisición de 40 jerseys, 40 fundas y 40 pares de calcetas de juego, equipamiento que contribuirá a mejorar la presentación de los jugadores durante sus encuentros y fortalecer la identidad deportiva de los Halcones de la UTC.

Por otra parte, la banda de guerra recibió una dotación de 10 tambores, 12 cornetas, 12 fundas para corneta, 10 portacajas y 10 pares de baquetas, materiales que representaron una inversión cercana a los 48 mil pesos. Estos instrumentos permitirán reforzar las actividades de preparación y participación del grupo en ceremonias cívicas y actos de representación universitaria.

“Nos interesa formar profesionistas preparados, pero también jóvenes que comprendan el valor de la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Tanto el deporte como las actividades cívicas ofrecen experiencias que fortalecen su carácter y les ayudan a enfrentar los retos que encontrarán dentro y fuera de las aulas”, señaló Guadarrama Cortez. (EDUARDO SERNA)