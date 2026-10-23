Disfrutan saltillenses primeras actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026

Cartelera se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura

Cientos de saltillenses disfrutaron de las primeras actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, que organiza el Gobierno Municipal con el objetivo de mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

A través del Instituto Municipal de Cultura, se inauguró el Festival Paso de la Mariposa Monarca de RUMA Arte y Comunidad, que incluye intervenciones en Paseo Capital, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, callejón Santos Rojo, Plaza Nueva Tlaxcala y en el patio del antiguo ICOCULT.

Se montó además la exposición de Calaveras Saraperas en Paseo Villalta y Parque Centro, que estará disponible hasta el martes 3 de noviembre.

El primer día de actividades incluyó el espectáculo de narración oral escénica “Hablando de muertos” en Paseo Capital, presentado por la Compañía Origen Teatro y en el que participaron Federico Vargas, Martha Matamoros y Siddartha Galván.

Las exposiciones de catrinas “En los huesos, pero contenta” se inauguraron en los Centros Comunitarios de Urdiñola, Hidalgo y Satélite, y estarán vigentes hasta el 3 de noviembre para ser admiradas por la ciudadanía.

El Museo Rubén Herrera fue sede de “Ofrendas a la mirada, seis mujeres-seis universos”, con altares en las ventanas, así como de la inauguración de la exposición colectiva “Concluir al centauro: Rubén Herrera a través de los nuestros”.

“Posada, episodios de fiesta y muerte” se presentó en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila.

En la Escuela Primaria 5 de Mayo se impartió el taller de portarretratos “Nuestras memorias más queridas”, a cargo de Magda Dávila.

El festival arrancó el pasado 22 de octubre y se realizará hasta el 3 de noviembre, con actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano.

Se invitó a la ciudadanía a consultar la cartelera disponible en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura y asistir en familia a vivir las tradiciones. (El Heraldo de Saltillo)