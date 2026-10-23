Pendientes más de 20 mil coahuilenses de recoger su credencial del INE

La titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, Christian Viviana Escobedo Loya, dio a conocer que al último corte realizado al 10 de octubre por ese organismo, se encuentran disponibles 20 mil 389 credenciales para votar que están pendientes de recogerse por los propietarios de las mismas luego de haber realizado el trámite para su obtención.

La funcionaria recordó que ese organismo realiza actualmente una intensa campaña de credencialización con el objetivo de que el mayor número posible de coahuilenses que tengan 18 años o más, se registren en el Padrón Electoral y puedan obtener sus credenciales de elector, lo que les permitirá ejercer su derecho al voto en la elección de ayuntamientos y diputados federales que tendrá lugar en junio de 2027 en la entidad.

Aseguró que el instituto registra a la fecha buenos números en cuanto a la participación de las y los ciudadanos, por lo que se trabaja actualmente en el reforzamiento del servicio que se ofrece a través de los módulos de atención ciudadana y trabajando en la ampliación de los horarios de atención, además de contarse también con los módulos itinerantes con los que se llevan también estos trámites a los lugares más alejados.

Destacó que al 10 de octubre se tiene una cifra en el padrón de dos millones 522 mil 639 personas, mientras que en lista nominal de electores hay 2 millones 490 mil 733 coahuilenses.

“Tenemos algunas credenciales que ya fueron tramitadas y que también es importante que la ciudadanía pueda recogerlas para que puedan aparecer en la lista nominal y puedan ejercer su derecho al voto. Actualizado al 10 de octubre tenemos 59 mil 612 trámites y hemos tenido 57 mil 565 credenciales entregadas, en tanto que en nuestros módulos en toda la entidad tenemos 20 mil 389 credenciales disponibles”, dijo Escobedo Loya.

“Esto quiere decir que la ciudadanía ya hizo su trámite solamente tiene que ir a recoger su credencial, seguimos trabajando en los módulos, la campaña anual intensa incluye que se extiendan los horarios de atención y hasta el 25 de enero tienen las personas para tramitar su credencial o para registrarse en el padrón electoral y a partir de ese momento solamente se harán reposiciones y reimpresiones”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)