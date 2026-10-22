Reconoce Manolo trayectoria y aportación de la CIRT al desarrollo de Coahuila

En el marco del 42 aniversario de la fundación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Delegación Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció la trayectoria de quienes integran este sector y su contribución a la vida pública, social y económica del estado.

Destacó la relación de respeto y colaboración entre el Gobierno de Coahuila y los medios de comunicación, así como la importancia de la libertad de expresión, la crítica constructiva y el diálogo para identificar áreas de oportunidad y mejorar los resultados de la administración pública.

Señaló que el trabajo coordinado entre sociedad civil, iniciativa privada, organismos empresariales, medios de comunicación e instituciones de gobierno es fundamental para impulsar el desarrollo de Coahuila y mejorar la calidad de vida de las familias.

Reconoció la trayectoria de las y los integrantes de la CIRT, así como de quienes han contribuido al crecimiento de la industria de la radio y la televisión en la entidad.

Jiménez Salinas, reiteró su compromiso de mantener una relación abierta y respetuosa con el gremio, y convocó a continuar trabajando en equipo por la seguridad, la competitividad y el bienestar de las y los coahuilenses.

El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, reconoció la trayectoria y unidad de la Delegación Coahuila en sus 42 años de historia, así como la relación de respeto y colaboración que mantiene el Gobierno estatal con los medios de comunicación.

Resaltó los avances de Coahuila en seguridad y desarrollo, y subrayó la importancia de fortalecer la unidad del sector, la libertad de expresión y la adaptación de la radio y la televisión a las nuevas plataformas digitales.

El presidente de la CIRT Delegación Coahuila, David González, destacó los 42 años de trayectoria de la organización y reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a la industria de la radio y la televisión, particularmente por el respeto a la libertad de expresión y el diálogo con los medios.

Asimismo, llamó a fortalecer la unidad del sector ante los desafíos regulatorios y tecnológicos, reconoció a expresidentes y figuras que han contribuido al desarrollo de la industria y resaltó la importancia de preservar la independencia periodística y el legado de la Cámara.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el legado del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera por su trayectoria en el servicio público, su aportación al desarrollo de la ciudad y su compromiso social como impulsor de iniciativas de apoyo a las familias y fundador del Diario de Coahuila.

Así como destacar que la nomenclatura vial en su honor representa un reconocimiento permanente a su legado y felicitó a la CIRT Delegación Coahuila por sus 42 años de contribuir a la información y la vida pública del estado. (El Heraldo de Saltillo)