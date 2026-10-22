Inauguran Festival Ánimas del Desierto con catrinas y alebrijes en Saltillo

La celebración cultural se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre, con exposiciones, conciertos, teatro, danza y actividades alusivas al Día de Muertos

Con una muestra de catrinas, alebrijes e intervenciones artísticas inspiradas en la mariposa monarca, este jueves fue inaugurado el Festival Ánimas del Desierto 2026, en el Callejón Santos Rojo, a un costado de la Catedral de Santiago, en el Centro Histórico de Saltillo.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel; Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) y Nicte Ruiz, directora de Ruma Arte y Comunidad, quienes acompañaron el arranque de las actividades culturales dedicadas a preservar y promover las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.

El festival se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre de este 2026, con una programación que contempla actividades musicales, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales y arte urbano, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las actividades destacan la exposición de Calaveras Saraperas, el Festival Paso de la Mariposa Monarca, talleres infantiles, narraciones orales y muestras artísticas inspiradas en las tradiciones mexicanas, además de exposiciones relacionadas con la memoria, las ofrendas y la representación de la muerte en la cultura popular.

La agenda también incluye concursos de altares, ferias artesanales, muestras gastronómicas, conciertos y presentaciones escénicas, con el propósito de ofrecer espacios de convivencia familiar y acercar las expresiones artísticas a la población.

Como parte de las actividades centrales, se contempla el Magno Altar de Muertos 2026 en el Parque Las Maravillas, una de las propuestas de la temporada que busca reunir a las familias en torno a las tradiciones, los recuerdos y el reconocimiento a quienes han fallecido.

Con esta programación, que puede consultarse en las redes sociales del IMCS, el Festival Ánimas del Desierto busca fortalecer la identidad cultural de Saltillo y mantener vivas las expresiones del Día de Muertos mediante actividades que combinan las manifestaciones tradicionales con propuestas contemporáneas de artistas y creadores. (OMAR SOTO)