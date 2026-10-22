Vuelve la 4T a mostrar su doble discurso con restricción a “Modalidad 40” del IMSS: Luz Elena Morales

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, calificó como preocupantes las restricciones por parte del Consejo Técnico del IMSS a la llamada “Modalidad 40” publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mismas que aseguró representan graves afectaciones para miles de personas que están próximas a jubilarse.

Indicó que dichos cambios se llevaron a cabo de una manera arbitraria y tajante, además de que son un fiel reflejo de la manera de trabajar que ha implementado la 4T desde su llegada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López.

“Sin duda es algo de verdad preocupante lo que está sucediendo con los cambios que está haciendo el Seguro Social para quienes están próximos a jubilarse, desconocemos la facultad que tenga el Consejo Técnico del IMSS para emitir estos cambios, sin duda se han constitucionales y por otro lado es una afectación grave a todas las personas porque se podrán estar justamente haciendo sus trámites de jubilación por cantidades menores a las que pudieron haber sido otorgadas”, señaló.

Dijo que queda claro que existe un tema de sostenibilidad de los recursos del Seguro Social, lo cual es importante que se esté viendo y analizando, pero también que existen grandes partidas que han estado siendo utilizadas para las AFORES o para otro tipo de temas, según manifestó, por lo que habría que revisarse en su conjunto todo el sistema de pensiones de las y los mexicanos.

“La verdad es que sí es preocupante que de manera arbitraria y tajante se estén haciendo así los cambios, es la arbitrariedad con la que ellos acostumbran a trabajar, así ha trabajado la 4T desde su llegada ya desde el sexenio de Andrés Manuel. Hablan de imponer, de no consultar y sin duda está el doble discurso de ayudar a quienes más lo necesitan, pero la vemos que en las acciones la verdad no lo están haciendo”, puntualizó la legisladora. (ÁNGEL AGUILAR)