Con Desayuno por la Vida, recaudarán fondos a beneficio de casa de apoyo a embarazadas en Saltillo

La Pastoral de la Vida realizará el «Desayuno por la vida» el próximo 28 de octubre de este 2026 para reunir recursos destinados a concluir la construcción de la casa Esperanza de Belén, que brindará alojamiento temporal y acompañamiento a mujeres embarazadas en situación vulnerable

Con el propósito de reunir fondos para impulsar la apertura de la casa Esperanza de Belén, la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo realizará el próximo miércoles 28 de octubre de este 2026 el evento «Desayuno por la vida», con el que también busca sumar a más personas comprometidas con sus proyectos de apoyo.

Patricia de Luna Aurioles, integrante de la Pastoral convocante, explicó que el encuentro pretende fortalecer la convivencia entre quienes han formado parte de esta organización y atraer nuevos bienhechores que contribuyan mediante aportaciones únicas o mensuales.

«Es un desayuno que, además de buscar la convivencia entre todas las personas que de alguna forma han sido parte de la Pastoral de la Vida, pretende encontrar más personas que puedan ayudarnos como bienhechores de una forma única o de una aportación mensual, de cualquier forma, que quieran ayudar», señaló.

Indicó que la casa Esperanza de Belén, ubicada al poniente de Saltillo, se encuentra en etapa de construcción y tiene como objetivo ofrecer alojamiento temporal y acompañamiento a mujeres embarazadas que atraviesen situaciones de vulnerabilidad, para que puedan continuar su embarazo hasta el nacimiento de sus bebés.

El desayuno se realizará a las 9 de la mañana en la Hacienda La Palmilla, ubicada en el cruce de Colosio y Celestín Freinet, en la colonia La Hibernia. La cooperación será de 400 pesos, más una aportación voluntaria. Para solicitar informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 160 1651.

«Los proyectos de la Pastoral de la Vida no son esporádicos, sino que son proyectos que requieren de un apoyo todo el año, principalmente estamos hablando de la casa Esperanza de Belén, en donde seguimos en la etapa de construcción; ya queremos que abra sus puertas para recibir a mujeres que lo necesiten», expresó De Luna Aurioles, al reiterar la importancia de contar con respaldo permanente para concretar esta iniciativa. (OMAR SOTO)