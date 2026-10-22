Rehabilita Javier Díaz pavimento en cruce de LEA y Nazario

Refuerza el Gobierno de Saltillo la seguridad vial con trabajos en las colonias Emiliano Zapata y Mirasierra.

Con intensos trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González fortalece la movilidad y la seguridad vial, en beneficio de las familias saltillenses.

Por instrucción del alcalde, cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron este jueves diversos tramos de pavimento deteriorado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su intersección con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al oriente de la ciudad.

Estas labores de rehabilitación se extendieron a la calle Emiliano Zapata, de la colonia del mismo nombre, así como al bulevar Mirasierra y otros puntos de Saltillo, como parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para atender las vialidades con algún tipo de afectación.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, mejoramos las condiciones de circulación para automovilistas y mantenemos en mejores condiciones la infraestructura urbana de la capital de Coahuila”, expresó Javier Díaz González.

De manera simultánea, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de embellecimiento en la plaza pública Enrique Martínez Martínez, ubicada entre las calles Prolongación Ateneo y Río Grijalva, en la colonia González Cepeda.

En respuesta a las peticiones ciudadanas, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicaron pintura a los juegos infantiles y al mobiliario urbano, a fin de ofrecer un entorno digno para las niñas, los niños y las familias que acuden a disfrutar de esta área de convivencia. (El Heraldo de Saltillo)