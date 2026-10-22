Hacen conciencia sobre la polio con jornada educativa en Ramos Arizpe

Con una exposición de carteles informativos, presentaciones escolares y mensajes sobre la importancia de la vacunación, estudiantes del Instituto Capellanía de Ramos Arizpe participaron en una jornada de concientización sobre la poliomielitis, organizada en coordinación con el Club Rotario Saltillo Empresarial, como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial contra la Polio, que se celebra cada 24 de octubre.

La actividad se desarrolló en la explanada del plantel educativo, donde alumnos de secundaria presentaron diversos trabajos de investigación relacionados con las causas, síntomas, formas de transmisión y medidas preventivas de esta enfermedad. A través de materiales gráficos y exposiciones, los estudiantes compartieron información sobre la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación infantil.

Durante la ceremonia, representantes del Instituto Capellanía destacaron la participación de la comunidad estudiantil y agradecieron la colaboración del organismo rotario, cuya labor internacional ha estado vinculada durante décadas con las campañas encaminadas a erradicar la poliomielitis.

“Nosotros como Instituto Capellanía en Ramos Arizpe hemos invitado a colaborar al Club Rotario Saltillo Empresarial y estamos muy contentos de esta vinculación”, expresaron representantes de la institución durante el mensaje de bienvenida.

En representación del Club Rotario Saltillo Empresarial acudió su presidenta, Sandra Luz Gutiérrez Flores, acompañada de la vicepresidenta Alma Rosa Cabello Flores, así como integrantes de las diferentes áreas del organismo, quienes presenciaron las exposiciones preparadas por los estudiantes y respaldaron las actividades de sensibilización desarrolladas en el colegio.

Por parte de la institución educativa participaron la directora general, María de Lourdes Benítez; la asesora general, Marta Lucía Morales Gil; así como las coordinadoras Guadalupe Tapia, de preescolar; Yanira Ramos, de primaria, y Karen Garza, de secundaria, quienes acompañaron a los alumnos durante la jornada.

Durante el encuentro también se resaltó el compromiso de docentes, personal administrativo y estudiantes para desarrollar proyectos que permitan

fortalecer la educación preventiva desde las aulas, además de promover entre las familias el conocimiento sobre enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.

“Estamos muy contentos, estamos tanto personal de administración, maestros y, por supuesto, nuestros alumnos, que han preparado este reto con mucho ahínco”, se destacó durante la ceremonia, al reconocer la dedicación de quienes participaron en la elaboración de los materiales informativos.

La jornada formó parte de las acciones de sensibilización que tradicionalmente impulsan los clubes rotarios en torno al Día Mundial contra la Polio, una fecha destinada a recordar los esfuerzos internacionales para erradicar esta enfermedad viral, que puede afectar el sistema nervioso y provocar parálisis permanente. (EDUARDO SERNA).