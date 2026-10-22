Presentan obra de teatro “Con pimienta y sin vergüenza” en Saltillo

La Compañía Teatro Columna Cuatro y su taller de teatro ofrecieron una función gratuita en el Teatro García Carrillo.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, dio a conocer que se llevó a cabo la presentación de la obra “Con pimienta y sin vergüenza”, a cargo de la Compañía Teatro Columna Cuatro y su taller de teatro.

La presentación se llevó a cabo en el Teatro García Carrillo, bajo la dirección de Gabriel Neaves, con entrada gratuita para adolescentes y adultos.

Esta presentación formó parte de las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad para acercar las distintas expresiones artísticas a la ciudadanía y fomentar el interés por el teatro.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar impulsando actividades culturales y artísticas que permitan a las y los saltillenses disfrutar de espacios de encuentro, convivencia y expresión artística. (El Heraldo de Saltillo)