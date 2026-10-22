Pide tesorera de Saltillo acompañamiento del Gobierno Federal a municipios para implementación de “Ley catastral”

Los procesos de digitalización y modernización administrativa implementados por el Municipio de Saltillo permitirán a la capital de Coahuila adaptarse más fácilmente a los lineamientos establecidos en la llamada “Ley Catastral” aprobada recientemente en la Cámara de Senadores, sin embargo, aseguró que por parte del Gobierno Federal debe ofrecerse el acompañamiento necesario a los ayuntamientos para aclarar dudas y ayudar a sortear las complicaciones que traerá consigo esa legislación.

Lo anterior fue señalado por la tesorera de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, quien aseguró que el gobierno que encabeza el alcalde Javier Díaz González está al pendiente de aquellos cambios que pudieran generarse a raíz de esta aprobación, y lista para destinar los recursos materiales y económicos que exige la implementación de esta reforma.

Aseguró que dichos cambios no son algo que preocupe nada más al Municipio de Saltillo, sino que se trata de una cuestión nacional y en ese sentido, la Federación debe enfocarse en resolver aquellos temas que representen mayor dificultad para los gobiernos locales.

“Nos da mucho gusto que se quiera hacer una modernización catastral, es importante para todos los ayuntamientos, sin embargo, nosotros ya empezamos a ver eso, veremos qué sucede, hay algunas cuestiones en las que existen aún dudas, por ejemplo cómo se va a hacer el cobro, cómo va a ser la plataforma federal y cómo es que ese impuesto va a llegar finalmente aquí”, expuso la funcionaria.

“Ustedes saben que el impuesto predial es cien por ciento municipal, nosotros tenemos ya por ley nuestro gobierno electrónico, toda esta reforma catastral ya viene en el caso de Saltillo dentro del Gobierno Digital, por lo cual es parecido a lo que está haciendo el Gobierno Federal, sin embargo por lo que entiendo es una plataforma federal a la que todos nos tendremos que alinear en un futuro, aquí el cuestionamiento es que si este impuesto es municipal, pues cómo vamos entonces a transitar en este sentido”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)