Impulsa Javier Díaz salud emocional en la juventud saltillense

Presenta el Gobierno Municipal herramientas de orientación y prevención para identificar señales de malestar emocional y facilitar el acceso a redes de apoyo. Lanzamiento del Instituto Municipal de la Juventud reúne a más de 300 jóvenes del Colegio San José.

Con el compromiso de fortalecer el bienestar emocional de las juventudes, el alcalde Javier Díaz González impulsa la estrategia “Hablemos a Tiempo”, con la que se brinda a jóvenes y adolescentes herramientas de orientación, prevención y acompañamiento en salud mental.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó el lanzamiento oficial de esta estrategia en el auditorio del Colegio San José, con la participación de autoridades municipales, directivos de la institución educativa y más de 300 jóvenes del plantel.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que esta estrategia contempla tres herramientas principales: el Manual Juvenil “Hablemos a Tiempo”, la Autorreflexión Emocional “¿Dónde estás hoy?” y el Directorio Juvenil de Salud Mental, a fin de acercar información útil a las juventudes y contribuir a que identifiquen oportunamente señales relacionadas con su bienestar emocional.

“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz es acercar las herramientas para que las y los jóvenes puedan reconocer a tiempo cuándo necesitan hacer una pausa, expresar sus emociones, conversar con una persona de confianza o acercarse a una red de apoyo”, expresó Ramírez Espinoza.

Asimismo, destacó la importancia de promover el diálogo abierto y ofrecer orientación de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar su bienestar mental y físico.

Como parte del evento, se impartió la conferencia “Hablemos a Tiempo, Hablemos de Salud Mental”, a cargo de la doctora Karla Patricia Valdez García, para reforzar el mensaje de que hablar de las emociones, pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles puede marcar una diferencia significativa en sus vidas.

Con esta iniciativa, el alcalde Javier Díaz González refrenda su compromiso con el desarrollo integral de las juventudes de Saltillo, mediante acciones de prevención, orientación y sensibilización que faciliten el acceso a información y redes de apoyo. (El Heraldo de Saltillo)