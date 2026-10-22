Coahuila, entre los estados que desarrollarán nuevos parques industriales dentro del Plan México

El Gobierno federal anunció 20 nuevos complejos industriales en ocho entidades, entre ellas Coahuila, con inversiones millonarias y capacidad para impulsar el empleo y la actividad manufacturera.

Ciudad de México.- Coahuila forma parte de las ocho entidades federativas contempladas en la nueva etapa de expansión de parques industriales del Plan México, estrategia del Gobierno federal para fortalecer la infraestructura productiva, atraer inversiones y generar empleos. Con el anuncio de 20 nuevos desarrollos, el programa suma 40 de los 100 parques industriales previstos para el sexenio, en un contexto de impulso a las cadenas de suministro y a la industria nacional.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, informó que los nuevos complejos se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios, y se suman a los primeros 20 parques anunciados en febrero pasado.

“En febrero se hizo la primera entrega de este compromiso por 20 parques y el día de hoy estaremos aquí de la mano del AMPIP anunciando 20 parques nuevos que nos estaría ya llevando un total de 40 parques», señaló la funcionaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los proyectos se localizan en Coahuila, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México y el Estado de México, algunos vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La mandataria presentó cifras de 4.6 millones de metros cuadrados de infraestructura, capacidad para 175 empresas, generación de 32 mil 127 empleos e inversiones por 763 millones de dólares, montos que difieren de los expuestos por la subsecretaria y los desarrolladores privados.

La presidenta sostuvo que los nuevos desarrollos reflejan la confianza de los inversionistas en México y forman parte de una política industrial orientada a sustituir importaciones, fortalecer el mercado interno y generar empleos mejor remunerados.

“Con beneficios para la gente, porque no solamente es inversión por inversión, sino creación de empleos bien pagados y todo lo que significan los servicios asociados”, afirmó la mandataria.

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), David O’Donnell, informó que los 20 desarrollos representan 4.8 millones de metros cuadrados de infraestructura, con capacidad para recibir 176 empresas, generar más de 30 mil empleos y una inversión acumulada de 463 millones de dólares.

El empresario señaló que los parques ya se encuentran operando y destacó que la asociación cuenta con 493 complejos industriales en 28 estados, donde se encuentran instaladas alrededor de 4 mil empresas que generan 3.8 millones de empleos.

“Detrás de esas inversiones hay algo fundamental. La confianza de empresarios que creen en México y que invertimos en México y creen que seguir construyendo el futuro de México”, expresó O’Donnell al referirse a la participación de los desarrolladores privados.

El dirigente destacó que los parques están vinculados con sectores como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria industrial, actividades que forman parte de las cadenas de suministro de América del Norte.

“La base industrial de México es un gran de activo estratégico del país”, afirmó, al señalar que las empresas internacionales buscan cadenas de suministro más resistentes, seguras y regionales.

Escobedo explicó que las más de 170 empresas previstas todavía no se encuentran instaladas y que su llegada permitirá impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de proveedores nacionales.

“Primero necesitamos que esté el ecosistema para que llegue la empresa y una vez que esté la empresa ya empezamos a transformar todo lo demás”, agregó. (AGENCIA REFORMA)