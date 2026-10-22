Lleva Javier Díaz más obras a la colonia Oceanía

Invierte más de 6.2 millones de pesos en un nuevo Espacio DIF y la rehabilitación del pavimento.

El alcalde Javier Díaz González cumplió un compromiso más con la ciudadanía al entregar un nuevo Espacio DIF en la colonia Oceanía, además de la rehabilitación del bulevar principal, todo con una inversión de más de 6.2 millones de pesos.

“Me da mucho gusto regresar aquí para cumplir un compromiso con ustedes. Amigas y amigos de Oceanía, cuentan con un gobierno que cumple. Seguiremos recorriendo cada rincón de Saltillo, escuchando y trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para dar resultados que mejoren la calidad de vida de las familias”, dijo.

Javier Díaz mencionó que el nuevo Espacio DIF brindará atención psicológica y médica a las y los vecinos, con lo que suman ya cinco espacios de este tipo en operación en las colonias Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo, Urdiñola y ahora en Oceanía.

“Estamos construyendo tres más en las colonias Las Margaritas, Saltillo 2000 y Morelos, y quiero compartirles que, gracias a una reestructuración del presupuesto, los Centros Comunitarios que estamos construyendo en las colonias María de León y Guayulera también contarán con Espacios DIF, así que llegaremos a 10 en Saltillo”, refirió el alcalde.

Asimismo, mencionó que la rehabilitación del pavimento en el bulevar Oceanía permitirá a los automovilistas trasladarse de manera segura y cómoda.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que el nuevo Espacio DIF permitirá acercar los servicios médicos y psicológicos a las familias de este sector.

“Con este espacio queremos que las personas sepan que no están solas y que cuentan con un lugar donde pueden recibir atención y apoyo, porque cuidar la salud también significa atender nuestras emociones y bienestar interior”, dijo.

El diputado federal Jericó Abramo Masso reconoció el trabajo que realiza todos los días el alcalde Javier Díaz para beneficio de los saltillenses.

“Javier hoy cumplió su compromiso de regresar a esta colonia y dar respuesta a las necesidades de sus habitantes. Con la entrega de estas obras demuestra que sigue trabajando por el bienestar de las familias y que mantiene su compromiso de continuar con el mejoramiento de los espacios públicos y la rehabilitación de calles de este sector”, señaló.

Por su parte, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado, señaló que este tipo de obras de beneficio para todas las familias son gracias a la coordinación entre los legisladores locales y federales en apoyo a los proyectos del alcalde Javier Díaz González.

“Desde el Congreso del Estado seguiremos trabajando de manera coordinada para respaldar proyectos que beneficien a las familias saltillenses. Hoy vemos resultados concretos en esta colonia, con obras que atienden necesidades de sus habitantes”, expresó.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que el nuevo Espacio DIF se construyó en una superficie de 41.88 metros cuadrados y cuenta con recepción, áreas para consultorio y terapia psicológica, y baño, entre otras.

En cuanto a la rehabilitación del pavimento, mencionó que se llevó a cabo en el bulevar Oceanía, entre Virrey I. de Velazco y bulevar José María, cubriendo mil 917 metros lineales.

“Con estos trabajos mejoramos las condiciones de una de las principales vialidades de la colonia, brindando mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por este sector”, señaló.

A nombre de las y los vecinos de la colonia Oceanía, Aide González Muñiz agradeció al alcalde Javier Díaz por el nuevo Espacio DIF y la rehabilitación del bulevar.

“Estamos muy agradecidos con el alcalde Javier Díaz por regresar a nuestra colonia y cumplir su compromiso. Estas obras son muy importantes para nuestras familias, porque ahora contamos con un espacio donde recibir atención médica y psicológica, además de mejores calles”, expresó.

Durante el evento estuvieron presentes María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; César Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; y María Luisa Romero Rivera, titular de Centros Comunitarios. (El Heraldo de Saltillo)