Inician en Coahuila foros para analizar reducción de jornada laboral a 40 horas

Desde el Centro de Cultura Científica del Coecyt, en Saltillo, autoridades estatales comenzaron los trabajos de orientación y diálogo sobre la reforma laboral que contempla disminuir gradualmente la jornada semanal, con la participación de representantes de los sectores empresarial, sindical y gubernamental

Este martes, desde el Centro de Cultura Científica del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), en Saltillo, dieron inicio a nivel estatal los foros para abordar la reforma laboral relacionada con la reducción gradual de la jornada de trabajo a 40 horas semanales que se desplegará a nivel federal en México.

Durante la apertura, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, señaló que estos espacios buscan brindar información y acompañamiento a los distintos sectores involucrados, a fin de facilitar una transición ordenada y coordinada ante los cambios que implicará la modificación de las condiciones laborales.

La funcionaria destacó que la reducción de la jornada representa un avance para las personas trabajadoras y sus familias, aunque subrayó que su implementación requiere planeación, coordinación y una comprensión clara de las responsabilidades de cada sector.

«Van a surgir dudas, seguramente muchos de ustedes ya están en la ruta, a lo mejor algunos no, pero es por ello que estamos en buen tiempo para poder transitar de manera conjunta en esta reforma; la reducción de la jornada laboral representa un avance en el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias», expresó al señalar que el Gobierno de Coahuila impulsa estos encuentros bajo la visión del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de preparar a esta entidad ante este panorama laboral.

Por su parte, Luis Alfonso Carrillo Molina, subsecretario de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo de Coahuila y consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expuso los antecedentes y las implicaciones de la reducción de la jornada, al señalar que la reforma representa un cambio significativo en las reglas que rigen las relaciones laborales.

Durante su intervención, explicó que la jornada máxima de ocho horas diarias tiene antecedentes históricos vinculados con las luchas obreras y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, sostuvo que las dinámicas laborales han evolucionado y que actualmente existen nuevas modalidades, como el teletrabajo, que modifican la relación entre la vida profesional y personal.

«Esta reforma viene a cambiar de manera significativa las reglas del juego, durante más de 110 años tuvimos una jornada máxima de ocho horas en un día, 48 horas semanales que se fue reinterpretando con el pasar de los años; sin embargo, y hay que ser honestos, esta limitación de las ocho horas fue un tanto arbitraria, fueron las primeras luchas de los trabajadores», subrayó. (OMAR SOTO)