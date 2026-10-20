Refuerza Ramos Arizpe trabajos de rehabilitación de drenaje en Analco

El Gobierno Municipal sustituye 130 metros de tubería de alcantarillado en dos sectores aledaños al puente y pide comprensión ciudadana ante los cierres temporales

Con trabajos de excavación, retiro de material y preparación del terreno para intervenir la infraestructura de drenaje, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene acciones de rehabilitación en dos sectores aledaños al puente del bulevar Analco, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS).

Las labores contemplan la sustitución de aproximadamente 130 metros de tubería de alcantarillado de 16 pulgadas que se encontraba colapsada, por una nueva línea de PVC especial para drenaje sanitario, mediante excavaciones y movimiento de tierra con maquinaria pesada.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos trabajos requieren tiempo y procedimientos adecuados para garantizar que las reparaciones sean duraderas y evitar nuevas afectaciones a las vialidades.

“Sabemos que estas obras pueden ocasionar molestias a quienes transitan diariamente por el sector, pero queremos que los trabajos se hagan bien y que las reparaciones duren. Pedimos paciencia a nuestros vecinos mientras avanzamos en la rehabilitación del drenaje y la recuperación de las calles”, señaló.

La intervención presenta condiciones técnicas especiales, debido a que las excavaciones alcanzan aproximadamente tres metros de profundidad y en la misma zona se encuentran otras líneas de servicio, entre ellas una tubería pluvial corrugada de 24 pulgadas y una línea de drenaje sanitario que atiende a la colonia, por lo que es necesario trabajar con precaución para evitar afectaciones.

Por su parte, Nicanor Aguirre Flores, gerente de EMAS, explicó que una vez concluidos los trabajos de rehabilitación del drenaje, se realizarán las labores necesarias para recuperar las condiciones de las vialidades, tomando en cuenta los procedimientos técnicos y las posibles afectaciones por las lluvias recientes, a fin de garantizar reparaciones seguras y duraderas antes de reabrir la circulación vehicular.

De acuerdo con la programación de EMAS, se estima que estas labores tengan una duración aproximada de un mes, considerando las condiciones del terreno y la complejidad de las instalaciones existentes.

Finalmente, se reiteró el llamado a respetar los señalamientos preventivos y evitar circular por las áreas intervenidas hasta que existan condiciones seguras para su reapertura, recordando que una reparación adecuada requiere cumplir cada etapa del proceso para prolongar la vida útil de las vialidades. (Acontecer)