Realizan en la AIDH de la UAdeC el Seminario Regional Mujeres y Agenda 2030

Con el objetivo de reflexionar y dialogar de forma colectiva sobre las brechas económicas, la distribución de los trabajos de cuidado, la igualdad sustantiva y los retos pendientes de las mujeres frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevó a cabo el Seminario Regional Mujeres y Agenda 2030: Desafíos para la Igualdad, la Sostenibilidad y la Autonomía Económica, Capítulo Coahuila, Federación Mexicana de Universitarias – UadeC.

Este evento es organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Igualdad de Género y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en vinculación con la Federación Mexicana de Universitarias FEMU.

En este sentido, FEMU organiza actividades docentes, de investigación y de difusión de la cultura a través de cursos, publicaciones de nuestras investigaciones sobre la situación de la mujer en México, realización de Congresos Internacionales y Nacionales, Seminarios y programas en los medios masivos de comunicación.

Asistieron el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; la directora de la AIDH y anfitriona, Irene Spigno; la coordinadora de Igualdad de Género, Lorena Medina, la titular del Tribunal Universitario, Denise Mata Moreno, la Defensora de los Derechos Humanos Universitarios, Nadia Libertad Salas Carrillo.

La bienvenida estuvo a cargo de la directora de la AIDH; Irene Spigno, dijo que en la Casa Morada se congratula de recibir y ser sede de este importante evento, reflexionó que la igualdad de género no se mide solamente por las leyes que se aprueban o compromisos que se asumen, su verdadera medida está en diversas condiciones, como las oportunidades de estudiar, trabajar en las decisiones públicas, contar con independencia económica y vivir libres de violencia.

En su mensaje la presidenta fundadora de la FEMU A.C, la Dra. Patricia Galeana, compartió que la Federación Mexicana de Universitarias, es una organización nacional de académicas miembro de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, la primera organización de mujeres universitarias del mundo, fundada desde 1919 con fines pacifistas y que ha venido trabajando en pro del desarrollo de la mujer como elemento fundamental para lograr el desarrollo integral de los pueblos.

“Tenemos como Federación Mexicana el papel del órgano consultivo, y todos estos trabajos de los seminarios estatales se van a presentar en el Seminario Nacional programado para noviembre del presente año, y los cuales serán llevados a la Organización de las Naciones Unidas, en marzo del año entrante, para la reunión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer número 71, con el tema prioritario de acelerar el logro de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la agenda 20-30”, expresó.

Por su parte, el mensaje e inauguración por el rector Octavio Pimentel Martínez, destacó que hoy la Universidad Autónoma de Coahuila, establece en su Estatuto que el 50 por ciento el funcionario debe estar ocupado por mujeres, todas con capacidad probada para desarrollar todas sus actividades, 29 de las 60 direcciones están ocupadas por mujeres.

En la población estudiantil son mujeres el 60 por ciento del padrón, así como el 60 por ciento de los miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, son mujeres “y hoy tengo la oportunidad de presentarme ante ustedes con estas realidades que vivimos y con la responsabilidad de haber asumido la más alta responsabilidad que da la UAdeC, siendo hijo, nieto y sobrino de mujeres universitarias”.

Afirmó que con hechos y con base en las necesidades expresadas por alumnas, en la casa morada de la academia interamericana en derechos humanos, se atiende y se cumple, al avanzar en la consolidación de una universidad donde prevalezca el respeto y la igualdad como parte de una cultura de convivencia y de paz.

Pimentel Martínez, explicó que las observaciones planteadas se transformaron en una agenda institucional de género, en los últimos años materializadas en acciones concretas, desde el inicio los mecanismos actuales de atención y sanción de la violencia de género.

Afirmó que hoy la difusión no es un trámite pendiente, sino una realidad que se ha posicionado a través de la información, para poderla demostrar, se consolidó la red de personas facilitadoras, visibilizándola como primer punto de contacto y orientación, el tribunal el tribunal itinerante, se estableció en cada una de las unidades académicas a través de módulos informativos y de recepción de denuncias acercando la justicia y la resolución a las comunidades académicas y a cada campus universitario.

El rector, expresó que los cursos de inducción se brindó la información de las instancias que previenen atienden y sancionan la violencia de género, para que desde un inicio sepan que en esta institución hay cero tolerancia a esas conductas en cada unidad Sureste, Laguna y Norte.

Las mesas y relatorías versaron en los siguientes temas: Agenda 2030 e igualdad de género; Mujeres frente al cambio climático y la gestión de riesgos; Pobreza, cuidados y autonomía económica de las mujeres; Educación, ciencia y liderazgo de mujeres y niñas; Democracia, derechos humanos y participación política de las mujeres y Violencias, bienestar y acceso a una vida libre de discriminación. (El Heraldo de Saltillo)