Invita Qué Comer Week a descubrir la gastronomía de Saltillo y la región

Más de 100 restaurantes, cafeterías, panaderías y taquerías participarán del 2 al 8 de noviembre en esta iniciativa, con menús de entre 99 y 549 pesos, descuentos y envíos gratuitos a través de Uber Eats

Con la participación de más de 100 establecimientos gastronómicos, del 2 al 8 de noviembre de este 2026 se llevará a cabo Qué Comer Week, una iniciativa que busca impulsar el consumo local y acercar a los comensales a nuevas propuestas culinarias en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, mediante menús especiales a precios accesibles.

Andrea Espinosa, fundadora de Qué Comer Saltillo y creadora del proyecto, invitó a la ciudadanía a aprovechar esta semana para conocer restaurantes y salir de la rutina gastronómica. Explicó que la oferta incluirá desde panaderías, cafeterías y taquerías hasta restaurantes gourmet, con precios que oscilarán entre los 99 y los 549 pesos.

«Va a ser una semana literalmente para descubrir lugares nuevos y salirse de esa rutina de que nosotros siempre vamos por los mismos restaurantes», expresó.

Para facilitar la participación de los comensales, los establecimientos, menús, precios, fotografías y ubicaciones estarán disponibles en el sitio web www.quecomerweek.com donde los usuarios podrán consultar las opciones y organizar recorridos de acuerdo con sus preferencias.

Destacó que la iniciativa también contará con la colaboración de Uber Eats, plataforma que ofrecerá envíos gratuitos durante la semana, además de descuentos superiores al 50 por ciento en pedidos participantes, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada promoción.

«Esta vez la semana no solamente se va a vivir dentro de los restaurantes, también se va a vivir desde tu casa», señaló la fundadora, al destacar que las promociones permitirán disfrutar de la experiencia tanto en los establecimientos como mediante el servicio a domicilio.

Durante la rueda de prensa participaron personalidades como Martha Moncada Zertuche, subsecretaria de Turismo en Coahuila; Fabio Gentiloni Arizpe, propietario del complejo gastronómico Il Mercato Gentiloni y Daniela Gutiérrez, en representación de la Dirección de Turismo de Saltillo. (OMAR SOTO)