Presentará el Festival Ánimas del Desierto 2026 “Torno y retorno ocre quemado”

Se presentará en una única función el 23 de octubre, a las 9:00 de la noche, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con entrada gratuita

Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler se convertirá en un escenario-museo para recibir Torno y retorno ocre quemado, propuesta escénica de Alberto Villarreal que explora el complejo mestizaje del ser oaxaqueño y articula saberes artesanales, tradiciones vivas y expresiones contemporáneas de Oaxaca.

Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura, mencionó que la dramaturgia y dirección están a cargo de Alberto Villarreal, mientras que José Luis Villalobos participa como artesano en escena. La puesta en escena cuenta con piezas originales de maestros artesanos, creadas específicamente para el montaje.

Torno y retorno ocre quemado tendrá una única función el próximo viernes 23 de octubre, a las 9:00 de la noche, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con entrada gratuita y la participación de Escenaguetza, Arte y Escena Contemporánea Oaxaqueña.

El origen y el proceso creativo de esta pieza se remontan a inicios de 2016, como parte de la búsqueda de talleres artesanales en el estado de Oaxaca para aprender técnicas ancestrales y aplicarlas a la creación de un espacio teatral.

En 2019, el creador José Luis Villalobos se integró como aprendiz de tiempo completo en el Taller Canela de San Agustín Etla, donde se formó en torno de pateo tradicional y cerámica de alta temperatura. A esta labor se sumaron maestros especializados en pirotecnia y música de distintas comunidades del estado.

De este proceso nació Escenaguetza, un proyecto de promoción y distribución de arte escénico oaxaqueño contemporáneo que busca fortalecer la creación y vinculación de creadores y artesanos de las distintas regiones del estado con teatros y festivales nacionales e internacionales.

Su propuesta parte del diálogo entre tradición y contemporaneidad, con especial atención al cuidado artesanal y a modelos de colaboración que favorezcan la creación escénica.

Tras un proceso de cuatro años de residencia, aprendizaje artesanal y colaboración comunitaria, Torno y retorno ocre quemado se consolidó como una propuesta que celebra la riqueza de los oficios tradicionales oaxaqueños y su convergencia con el arte dramático.

Estrenada en 2023 en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca de Juárez, la obra reúne estos saberes con el lenguaje escénico actual para explorar la identidad oaxaqueña.

La obra presenta la vida del antihéroe Grana Cochinilla: su infancia como artesano en Oaxaca; su migración a Los Ángeles y su regreso a México como granadero; su participación en los enfrentamientos de Nochixtlán en 2016 y, finalmente, su refugio en un taller de artesanos para conversar con las Cuatro Señoras de la Muerte.

Cabe destacar que las piezas que aparecen en escena fueron creadas específicamente para el montaje y reúnen técnicas y saberes transmitidos por maestros artesanos de distintas comunidades oaxaqueñas.

Entre ellas se encuentran una máscara del Dios Murciélago, realizada en cerámica de alta temperatura por el maestro Claudio Jerónimo; un castillo de pirotecnia elaborado con carrizo por el maestro Francisco Platas; una mona de calenda de cartonería del maestro Pedro Mendoza; y una corona de la Danza de la Pluma, donada por un maestro danzante, entre otras piezas que dialogan con la acción y forman parte integral de la construcción de la obra. (El Heraldo de Saltillo)