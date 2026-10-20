Capacitan a 600 docentes en desarrollo socioemocional en Ramos Arizpe

El municipio facilitó el Teatro de la Ciudad para una jornada dirigida a maestros de educación básica

Como parte de su compromiso con la educación y el bienestar de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe facilitó espacios para realizar actividades de formación docente y promover el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

El Teatro de la Ciudad fue sede del taller Ser+ Desarrollo Socioemocional para Docentes, iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Educación y de Inspira Coahuila. En la jornada participaron alrededor de 600 maestros de educación básica.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de poner los espacios municipales a disposición de actividades que contribuyan al desarrollo de la comunidad escolar.

“En Ramos Arizpe queremos que nuestros espacios públicos también sirvan para impulsar la educación y el bienestar de las familias. Sabemos que cuando un maestro recibe herramientas para atender las emociones de sus alumnos, ese aprendizaje llega a las escuelas y también a los hogares”, expresó.

La estrategia Ser+ Desarrollo Socioemocional, promovida por Inspira Coahuila, cuya presidenta honoraria es Paola Rodríguez López, busca brindar herramientas pedagógicas a los docentes para fortalecer las habilidades socioemocionales de sus estudiantes y favorecer una mejor convivencia en las aulas.

La jornada estuvo dirigida a docentes de educación especial, preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas estatales como federales, incluidas secundarias técnicas y telesecundarias.

Citlali Torres Puente, coordinadora general de Ser+, explicó que la estrategia preventiva se desarrolla desde 2024. En etapas anteriores se capacitó a directores, supervisores y jefes de sector; ahora, la formación se extiende directamente a los docentes.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará respaldando estas iniciativas mediante la disposición de espacios públicos y la colaboración institucional con el Gobierno del Estado, para contribuir al fortalecimiento de la educación y el bienestar emocional de la comunidad. (Acontecer)