Aplicarán en Coahuila 33 mil dosis de la vacuna anticovid a población que no esté inmunizada

El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dijo que en esta temporada invernal se aplicarán en la entidad 33 mil dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a personas que aún no hayan sido inmunizadas contra ese padecimiento o que no cuenten con el correspondiente refuerzo de acuerdo al esquema de vacunación implementado durante la pandemia.

Indicó que se dará preferencia para la aplicación de estos refuerzos a la población especialmente vulnerable, como son personas de la tercera edad y también a mujeres embarazadas, así como a quienes presenten padecimientos crónicos que los hagan mayormente susceptibles al contagio de la enfermedad.

Mencionó que recientemente llegaron a la entidad 8 mil dosis de esta vacuna Pfizer, las que podrían parecer insuficientes, sin embargo, aseguró que próximamente arribarán a Coahuila otras remesas del fármaco para aplicar a la población que todavía no esté debidamente protegida, al recordar que durante la pandemia se inmunizó a más del 95 por ciento de la población y después año con año ha continuado la aplicación de estos refuerzos.

“Vamos a aplicar para el COVID la vacuna de Pfizer, ahorita nos llegaron 8 mil, pero estamos esperando otras remesas, vamos a aplicar un refuerzo a los adultos mayores, a mujeres embarazadas, igual que en la influenza, generalmente se pone en un brazo la vacuna del COVID y en el otro la de la influenza, se pone simultáneamente para que estén protegidos de ambas enfermedades”, señaló el secretario.

“Aquí en Coahuila nosotros generalmente recibimos la vacuna del COVID cada año, el año pasado también tuvimos vacuna contra el COVID, este año ya nos llegó y vamos a estarla aplicando en todos los centros de salud. La vacuna nos llega en etapas, igual que la de la influenza y en esta temporada estamos esperando recibir aproximadamente 33 mil dosis”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)