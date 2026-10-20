Suman 20 incendios de vehículos en Ramos Arizpe por fallas mecánicas y cortocircuitos

En el transcurso de 2026, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe ha atendido hasta el momento un total de 20 incendios de vehículos en distintos sectores del municipio, emergencias relacionadas principalmente con desperfectos mecánicos y cortocircuitos en los sistemas eléctricos de las unidades.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez Aguirre, informó que este tipo de incidentes representa un riesgo importante para los automovilistas, especialmente cuando las fallas se presentan mientras los vehículos se encuentran en circulación, por lo que destacó la importancia de realizar revisiones periódicas para detectar posibles desperfectos.

“La mayoría de estos incendios han sido por cortocircuitos y fallas mecánicas, algunos otros también por accidentes automovilísticos. Hace unos días hubo un accidente en el puente Jaime Benavides Pompa y el vehículo terminó incendiándose”, explicó el funcionario.

De acuerdo con las estadísticas de la corporación, el mes de mayo concentró la mayor cantidad de emergencias de esta naturaleza, con siete incendios registrados, seguido de febrero, junio y julio, con tres casos cada uno. Durante agosto se contabilizaron dos incidentes, mientras que enero y septiembre reportaron uno respectivamente y durante el mes de octubre no se han reportado casos.

Sánchez Aguirre detalló que las intervenciones se han presentado principalmente en vialidades de importante circulación vehicular, entre ellas los bulevares Miguel Ramos Arizpe, Plan de Guadalupe y Jaime Benavides Pompa, donde los elementos de Bomberos han tenido que actuar para controlar las llamas y evitar mayores afectaciones.

Ante esta situación, el director de Protección Civil señaló la importancia de que los conductores mantengan sus automóviles en condiciones mecánicas adecuadas, prestando especial atención al cableado eléctrico, las conexiones de la batería, el sistema de combustible y las posibles fugas de líquidos inflamables, como medidas preventivas para disminuir el riesgo de incendios.

“Ante la presencia de humo, olor a quemado o cualquier indicio de sobrecalentamiento, los automovilistas detengan la marcha en un sitio seguro, apaguen el motor, se alejen de la unidad y soliciten apoyo a través del sistema de emergencias 911, o bien al 844-488-6981 evitando exponerse innecesariamente al fuego”, expuso. (EDUARDO SERNA)