La prioridad es que la droga no llegue a los jóvenes: fiscal de Coahuila

Federico Fernández Montañez informó sobre el aseguramiento de 47.5 kilos de cristal en Acuña y Monclova, como resultado de investigaciones de inteligencia; destacó que los operativos buscan impedir que los narcóticos lleguen a los jóvenes

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene como objetivo retirar de las colonias y barrios de Coahuila la mayor cantidad posible de drogas, con operativos de investigación e inteligencia coordinados entre autoridades estatales y federales, informó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El funcionario destacó los recientes aseguramientos de 33.5 kilogramos de cristal en Acuña y otros 14 kilogramos en Monclova, en la región Centro del estado, los cuales, precisó, fueron resultado de trabajos de investigación e inteligencia que se prolongaron durante al menos 10 días.

«Lo más importante es que la droga no llegue a las colonias, no llegue a los barrios, a los sectores y a los jóvenes de Coahuila», expresó Fernández Montañez al referirse a la estrategia de combate al narcomenudeo y a la distribución de sustancias ilícitas.

Explicó que estos decomisos representan un impacto en varios frentes, pues evitan que los narcóticos lleguen a los consumidores, permiten avanzar en las investigaciones y afectan económicamente a quienes participan en estas actividades delictivas. Además, señaló que hubo personas detenidas en relación con los casos.

«Para nosotros, tenemos una meta, que es sacar de las colonias toda la droga que se pueda. Sacar de Coahuila toda la droga que se pueda», afirmó el fiscal, al reiterar que en la entidad se mantiene una política de cero impunidad.

Fernández Montañez añadió que durante las últimas semanas se han realizado diversos aseguramientos por parte de la Fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y las corporaciones policiales, además de revisiones en empresas de paquetería y decomisos en carretera, al tiempo que aseguró que los operativos continuarán mediante la coordinación entre las instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno. (OMAR SOTO)