Piden en Congreso declarar Feria de la Uva y del Vino de Parras como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila

También proponen modificación a la ley para fortalecer la vitivinicultura en los municipios donde se desarrolle esa actividad

Durante la sesión del Congreso de Coahuila celebrada este martes, la diputada del PRI Edna Dávalos Elizondo presentó una iniciativa, a nombre de los grupos parlamentarios de la “Alianza Coahuila”, mediante la cual se propuso declarar la Feria de la Uva y el Vino de Parras de la Fuente como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila.

En la exposición de motivos, la legisladora dio a conocer que desde 1598 el cultivo de la uva ha estado vinculado con el desarrollo económico, social y cultural de Parras de la Fuente, donde los viñedos, las haciendas, las bodegas y los conocimientos transmitidos de generación en generación dieron forma a una tradición que ha logrado permanecer a través del tiempo y que hoy constituye uno de los principales elementos de identidad del municipio.

Mencionó que la Feria de la Uva y el Vino de Parras de la Fuente es una celebración que reúne historia, cultura, convivencia y actividad económica, y que ha logrado mantenerse como una de las festividades más representativas de esa localidad y destacó que en este 2026, la feria celebró su septuagésima novena edición, lo que da cuenta de una continuidad de casi ocho décadas como acontecimiento festivo organizado y reconocido por la población.

En la misma sesión, la diputada Beatriz Fraustro Dávila presentó también un punto de acuerdo para modificar la Ley para el Impulso y Desarrollo de la Actividad Vitivinícola del Estado de Coahuila, a fin de garantizar que en los municipios del estado en cuyo territorio se desarrolle la producción vitivinícola participen activamente en la promoción, regulación y desarrollo de la actividad vitivinícola en su territorio.

El documento señala que para tal efecto, corresponde a los municipios en el ámbito de su competencia y conforme a su capacidad técnica y disponibilidad presupuestal incorporar la actividad vitivinícola en sus Programas de Desarrollo Urbano y demás planes de ordenamiento territorial, promoviendo el reconocimiento del uso de suelo agroturístico como categoría compatible con la producción vitivinícola.

Además se deberá promover el desarrollo del turismo enológico local, mediante la creación y mantenimiento de infraestructura turística, cultural y de servicios relacionados con la vitivinicultura, así como impulsar acciones y programas de capacitación y asistencia técnica para los vitivinicultores, trabajadores rurales y prestadores de servicios vinculados a esta actividad, apoyando la profesionalización del sector. (ÁNGEL AGUILAR)