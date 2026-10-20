Pide Tereso Medina dar oportunidad a empresas acereras para rescatar AHMSA

El dirigente de la CTM llamó a transparentar el proceso de venta de la siderúrgica y planteó la participación del Gobierno Federal para facilitar su recuperación; advirtió que los trabajadores siguen a la espera de una solución a sus adeudos laborales

Ante la incertidumbre que persiste sobre el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA), dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, llamó a dar seriedad al proceso para recuperar la siderúrgica de Monclova y permitir la participación de empresas con experiencia en la industria del acero.

El dirigente sindical consideró que compañías como Villacero y Ternium deben tener abiertas las puertas para presentar propuestas que permitan reactivar la empresa, recuperar la actividad industrial de la región Centro de Coahuila y atender la situación de los trabajadores que permanecen a la espera de una solución.

Sus declaraciones se producen luego de que la segunda subasta de AHMSA y su filial Minera del Norte (MINOSA) quedara desierta el 13 de octubre, al vencer el plazo para depositar la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares sin que ninguno de los participantes precalificados cumpliera con ese requisito. La oferta de mil 400 millones de dólares presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) tampoco se concretó. Ante este escenario, permanece como alternativa la propuesta de los acreedores garantizados Cargill y Afirme para integrar un consorcio que explore la adquisición de las unidades productivas.

Medina Ramírez subrayó que la urgencia no se limita a la reactivación industrial, sino también a la situación jurídica y económica de los trabajadores, quienes esperan el pago de sus liquidaciones conforme a la ley y al contrato colectivo. Añadió que las restricciones vinculadas con el conflicto laboral y la seguridad social dificultan que algunos obreros puedan incorporarse a otros empleos, por lo que insistió en la necesidad de alcanzar una solución.

«Yo creo que la industria, la región del acero, como es Monclova, merece que AHMSA tenga otra oportunidad bajo el signo de colaboración, de entendimiento, incluso hasta de cancelación, lo diría yo si se pudiera, de algunos impuestos», expresó Medina Ramírez al plantear alternativas para facilitar la recuperación de la acerera.

«Desconozco por dentro qué otras cosas estén trabajando la cerrazón para no poner en marcha a AHMSA pero la lógica me dice que debe haber propuestas serias, que debe colaborar el Gobierno Federal porque es el encargado de la política fiscal, también debe poner su parte y que debemos transparentar para lograr que AHMSA se recupere», abundó. (OMAR SOTO)