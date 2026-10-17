Superará Rodeo Saltillo 2026 expectativas

Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, destacó la respuesta de las familias que, pese a las bajas temperaturas y la lluvia, han acudido a disfrutar de las actividades del Rodeo Saltillo 2026

Pese a las bajas temperaturas y la presencia de lluvia, el Rodeo Saltillo 2026 ha mantenido una respuesta favorable del público, con familias y visitantes que se han dado cita en las instalaciones de la primera etapa de Expo Coahuila para disfrutar de las competencias, espectáculos musicales y atractivos de esta celebración.

Ante este panorama, Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila, confió en que el evento superará las expectativas de asistencia, rebasando incluso los 100 mil visitantes que inicialmente se tenían contemplados.

Destacó el ambiente que se vive en el recinto, donde las familias han respondido a la oferta de entretenimiento y convivencia, pese a las condiciones climáticas registradas durante el fin de semana. Asimismo, resaltó que la programación contempla actividades para públicos diversos, desde competencias propias de la tradición vaquera hasta presentaciones musicales.

Entre los atractivos del fin de semana se encuentran la Champion del Grill, el Super Bull, la presentación de Banda El Recodo y el Rodeo de las Estrellas, además de los espectáculos de música country programados con Brett Young y Heartland.

Finalmente, Flores González señaló que la respuesta del público ha sido tal que las entradas se reportaron agotadas para las jornadas del fin de semana, por lo que no se contemplaba venta de boletos en taquilla. Con la asistencia registrada a pesar del frío y la lluvia, el Rodeo Saltillo 2026 apunta a superar sus previsiones y fortalecer su proyección como un atractivo turístico, económico y familiar para la capital coahuilense.

«Buen ánimo, buena energía, la gente disfrutando, las familias disfrutando y pues aquí dándole la bienvenida a todos al Rodeo, muy contentos. Este sábado y domingo con todo, la verdad ya estamos sold out, todos los días ya estamos sold out», indicó. (OMAR SOTO)