Prepara Municipio de Saltillo la Brigada Rosa: Puntadas de Amor

Se realizará en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

El Gobierno Municipal de Saltillo llevará a cabo la Brigada Rosa: Puntadas de Amor, que contará con servicios gratuitos, además de brindar atención, orientación y distintos apoyos a las mujeres y familias, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La brigada se llevará a cabo el martes 27 de octubre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Museo del Desierto, ubicado en Carlos Abedrop Dávila 3745, Parque Las Maravillas, en el Nuevo Centro Metropolitano.

Para ello, se contará con el trabajo coordinado del Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF Saltillo y el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de diferentes dependencias.

Se ofrecerán servicios gratuitos de mastografías y pruebas de Papanicolaou, así como información sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Asimismo, se llevará a cabo la entrega de prótesis mamarias artesanales a mujeres que pasaron por una mastectomía, las cuales contribuirán de manera positiva a su recuperación emocional, autoestima y seguridad.

La unidad móvil de Amor en Movimiento del DIF Saltillo brindará servicios de audiometrías y entrega de aparatos auditivos; exámenes de la vista para la posterior entrega de lentes; atención dental; y toma de presión arterial y glucosa.

Además, se brindará atención psicológica y orientación en salud y prevención en general, con toma de signos vitales, pruebas de VIH, vacunación, consulta médica y servicio antirrábico.

Se podrá acceder a servicios como alta y baja de vehículos, cambios de propietario, estados de cuenta de refrendos, expedición de licencias de conducir y cartas de no antecedentes penales.

También habrá cortes de cabello, taller cultural de laboratorios creativos, lotería ecológica y entrega de plantas, entre otros. (El Heraldo de Saltillo)