Exhorta Policía Ambiental a reforzar medidas de prevención ante avistamientos de osos negros en Derramadero

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Ambiental, exhortó al personal de las plantas industriales de la zona de Derramadero a reforzar las medidas de prevención ante la posible presencia de osos negros durante esta temporada.

La titular de la Policía Ambiental, Jessica Martínez Terrazas, explicó que esta situación puede relacionarse con dos factores: la independencia de ejemplares jóvenes respecto a sus madres y la época de hiperfagia, periodo en el que los osos intensifican la búsqueda de alimento para acumular reservas de energía antes del invierno.

“Los osos negros forman parte de la fauna silvestre de nuestra región y es posible encontrarlos en zonas cercanas a las plantas industriales de Derramadero”, dijo la titular de la Policía Ambiental.

“Nuestro objetivo es contribuir a la protección de esta especie y prevenir riesgos para las personas. Por ello, exhortamos a las empresas y a sus trabajadores a seguir las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier avistamiento a las autoridades”, señaló.

La Policía Ambiental destacó la importancia de compartir las recomendaciones con el personal de seguridad y los trabajadores de las plantas industriales.

Para reportar un avistamiento, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al teléfono de la Policía Municipal 844-414-11-14 o a través de los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp.

Informó que trabaja en estrecha coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMA), el Museo del Desierto y Profauna, entre otras instituciones, para la protección de la fauna.

Medidas preventivas

La Comisaría exhortó a las empresas y a sus trabajadores a mantener las medidas de prevención y reportar cualquier avistamiento, con el fin de reducir riesgos y favorecer la protección de las personas y la fauna silvestre de nuestra región.

* Indicar al personal que permanezca en espacios cerrados ante la presencia de un oso.

* No alimentar a los osos ni dejar restos de comida a su alcance.

* Mantener cerrados los contenedores de residuos y depositar la basura en los lugares correspondientes.

* No perseguirlos, acosarlos ni intentar ahuyentarlos por cuenta propia.

* Mantener una distancia segura y evitar acercarse para tomar fotografías o videos.

* Permitirles una ruta de salida, sin bloquear su paso hacia las áreas naturales.

* No arrojarles objetos ni realizar acciones que puedan alterar su comportamiento.

* Reportar oportunamente cada avistamiento para que las autoridades evalúen la situación y determinen si se requiere alguna intervención, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. (El Heraldo de Saltillo)