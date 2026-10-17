Interviene Javier Díaz cauce de arroyo en la Espinoza Mireles

Brigadas de “Aquí Andamos” llevan a cabo desazolve y reforestación urbana

Como parte de las acciones de prevención de riesgos y mejora del entorno urbano, el alcalde Javier Díaz González mantiene los trabajos de limpieza profunda, deshierbe y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, además de impulsar la reforestación de las vialidades con el programa “Bosques Urbanos Lineales”.

Por instrucciones del alcalde, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda y deshierbe en el cauce del arroyo que atraviesa la colonia Gustavo Espinoza Mireles, a la altura de las calles Manuel de la Peña y La Victoria, a fin de eliminar desechos y maleza que pudieran poner en riesgo a las familias del sector durante esta temporada de lluvias.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, trabajamos en la limpieza de arroyos y vialidades, así como en la reforestación urbana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, destacó Javier Díaz González.

De manera paralela, para incrementar la seguridad vial, personal municipal trabajó en la limpieza y desazolve de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre el bulevar Mirasierra y la calle Mezquite, al oriente de Saltillo.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz González impulsa la reforestación de bulevares de la ciudad a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, con la plantación de ejemplares de buganvilia en el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo (El Heraldo de Saltillo)