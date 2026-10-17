Exhorta Protección Civil de Saltillo a extremar precauciones por lluvias y bajas temperaturas

Francisco Martínez, titular de esta dependencia municipal, pidió abrigar especialmente a niños y adultos mayores, evitar exponerse al frío durante las primeras horas de la mañana y conducir con precaución ante la presencia de pavimento resbaladizo, llovizna y neblina

Ante la presencia de lluvias, lloviznas y bajas temperaturas, el director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, exhortó a la población a extremar precauciones para prevenir enfermedades y accidentes, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se registran las temperaturas más bajas.

El funcionario recomendó abrigar especialmente a niñas, niños y adultos mayores, así como evitar salir de casa cuando las condiciones climáticas sean más adversas, siempre que no se trate de una actividad urgente. «Si no es algo urgente, exhortamos a la población a que no se expongan en las horas de más bajas temperaturas, que son por la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, y por la tarde entre 8 o 9 de la noche en delante», señaló.

En materia de seguridad vial, Martínez Ávalos advirtió que las condiciones climatológicas han provocado la presencia de pavimento resbaladizo en algunos sectores de la ciudad, debido a las lloviznas y la neblina, por lo que pidió a los automovilistas conducir con especial cuidado, moderar la velocidad y salir con anticipación para llegar a sus destinos sin prisas.

«Le pedimos a la gente que maneje con precaución, que vaya con tiempo al lugar donde se dirige para que pueda manejar con cuidado y con la velocidad moderada», expresó. Además, solicitó a los conductores atender las indicaciones de los operativos carrusel implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de las áreas de Policía y Tránsito, para moderar la velocidad en distintos puntos de Saltillo.

Pronóstico meteorológico

Respecto al pronóstico meteorológico, el director de Protección Civil indicó que se esperaba un ligero ascenso en las temperaturas durante este domingo y el lunes. Detalló que para la mañana del domingo se contemplaban mínimas de entre 11 y 12 grados centígrados, mientras que por la tarde los valores podrían alcanzar alrededor de 20 grados. Para el lunes, anticipó condiciones similares, con temperaturas matutinas de entre 11 y 12 grados y máximas de entre 20 y 21 grados.

Asimismo, informó que los pronósticos consultados contemplaban una probabilidad de lluvia de entre 5 y 10 por ciento para los siguientes tres días, aunque aclaró que las condiciones pueden cambiar, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos oficiales. «Vamos a seguir atentos porque esto es un pronóstico y le recordamos a la gente que esté atenta a estos pronósticos meteorológicos oficiales», puntualizó.

Finalmente, Martínez Ávalos indicó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, la dependencia continuará vigilando las condiciones del clima para alertar a la población y emitir recomendaciones preventivas. Recordó que los reportes de emergencia pueden realizarse a través del 911, mientras que las alertas y situaciones de riesgo también pueden comunicarse mediante los grupos de seguridad de WhatsApp, para su atención por parte de Protección Civil y Bomberos de Saltillo. (OMAR SOTO)