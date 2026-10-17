Consumo local, clave para la economía de Ramos: TG

Alcalde señala la importancia de respaldar a los emprendedores y comercios del municipio; destaca apoyo de su gobierno

En el marco de una visita a la Barbería AC, ubicada en colonia Ampliación Blanca Estela, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el apoyo de su gobierno para los pequeños comerciantes e hizo un llamado a la ciudadanía para consumir en los negocios locales y contribuir al fortalecimiento de la economía de las familias de Ramos Arizpe.

El presidente municipal destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan la oferta comercial de Ramos Arizpe, desde barberías, restaurantes y cafeterías, hasta tiendas de abarrotes, negocios familiares y emprendimientos que forman parte de la actividad económica de la ciudad.

“Cuando consumimos en un negocio de Ramos Arizpe, estamos apoyando el trabajo de nuestras propias familias, de nuestros vecinos y de personas que todos los días se esfuerzan por salir adelante. En mi gobierno encontrarán todo el apoyo ya que contamos con comercios con mucha creatividad, buenos servicios y gente trabajadora que merece que los conozcamos y los apoyemos”, expresó.

Gutiérrez Merino invitó a la población a conocer la Barbería AC, así como a visitar los distintos establecimientos que ofrecen productos y servicios en las colonias y sectores comerciales del municipio.

El establecimiento, que ha llamado la atención por su llamativa decoración alusiva a Halloween, fue escenario de un mensaje del alcalde para reconocer la creatividad, iniciativa y esfuerzo de quienes diariamente mantienen en funcionamiento los pequeños y medianos comercios de la ciudad.

Señaló que el crecimiento industrial y económico que registra el municipio también debe representar oportunidades para los pequeños negocios, cuyos propietarios generan empleos, ofrecen servicios y contribuyen a mantener activa la economía de las colonias.

En ese sentido, reiteró la importancia de aprovechar los espacios y plataformas de difusión municipales para dar visibilidad a los negocios, promover sus productos y acercarlos a nuevos consumidores. (El Heraldo de Saltillo)