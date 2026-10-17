Ramos Arizpe es tierra de oportunidades para las nuevas generaciones: Tomás Gutiérrez

Durante las graduaciones de la Universidad Tecnológica de Coahuila, el alcalde destacó la importancia de vincular la preparación académica con el desarrollo industrial y las oportunidades laborales del municipio

En el marco de las ceremonias de graduación realizadas durante la presente semana en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo de las nuevas generaciones de profesionistas y destacó que la educación superior constituye uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Ramos Arizpe.

El alcalde destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ramos Arizpe mantiene una visión de desarrollo que reconoce a la educación, la seguridad, la infraestructura y la competitividad como elementos fundamentales para ampliar las oportunidades de las familias.

Durante las actividades de graduación, el presidente municipal acompañó al rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, Sergio Guadarrama Cortez, en el reconocimiento a los nuevos profesionistas, destacando el papel de esta institución en la formación de talento especializado y su estrecha vinculación con el sector industrial de la región.

Gutiérrez Merino señaló que la preparación de profesionistas representa una de las mayores fortalezas del municipio, particularmente por la relación que existe entre las instituciones educativas y las empresas, lo que permite formar jóvenes con conocimientos y habilidades acordes con las necesidades del mercado laboral.

“Durante muchos años trabajamos para que las grandes empresas llegaran a nuestra ciudad. Hoy tenemos un reto todavía más importante: lograr que nuestros jóvenes estén preparados para dirigirlas, innovar en ellas y, por qué no, crear las empresas del futuro. El verdadero éxito de Ramos Arizpe no se mide solamente por las inversiones que recibe, sino por las oportunidades que somos capaces de generar para nuestra gente”, expresó Gutiérrez Merino.

La Universidad Tecnológica de Coahuila, se ha consolidado como una institución de educación superior que contribuye a la formación de profesionistas en áreas estratégicas para el desarrollo productivo de la región, mediante un modelo educativo que combina conocimientos teóricos, formación práctica y vinculación empresarial.

Su oferta académica comprende disciplinas relacionadas con la ingeniería, la tecnología, los procesos industriales, la innovación y la administración, áreas fundamentales para responder a las necesidades de una economía en constante transformación.

Asimismo, subrayó que el crecimiento industrial del municipio plantea nuevos desafíos para las instituciones educativas, ante la incorporación de tecnologías de automatización, innovación digital y procesos avanzados de manufactura que requieren profesionistas cada vez mejor preparados.

“La industria puede tener la mejor tecnología del mundo, pero ninguna máquina sustituye la capacidad de una persona para imaginar, crear y transformar su realidad. Ustedes no solamente reciben un título; reciben la responsabilidad y la oportunidad de construir una nueva etapa para Ramos Arizpe. Queremos que aquí encuentren empleo, que aquí desarrollen su talento y que aquí puedan cumplir sus sueños”, manifestó. (El Heraldo de Saltillo)