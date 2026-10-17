Familia de Yoana aún no cubre gastos hospitalarios por operación, piden apoyo a saltillenses

La pequeña permanece bajo tratamiento médico en el IMSS de Monterrey, luego de presentar una infección por sepsis tras una cirugía. Su familia busca reunir los 290 mil pesos que adeuda al Hospital Country de Guadalajara

La familia de Yoana continúa buscando el apoyo de la ciudadanía para reunir los 290 mil pesos que adeuda al Hospital Country de Guadalajara, donde la pequeña fue intervenida quirúrgicamente el pasado 25 de septiembre. Aunque la menor, originaria de Saltillo, evoluciona favorablemente y permanece bajo tratamiento médico en el IMSS de Monterrey, sus padres enfrentan el reto de cubrir los gastos que dejó su atención en el hospital privado.

Luis Salazar, padre de la pequeña, explicó que a Yoana se le practicó una esplenectomía, procedimiento mediante el cual le retiraron el bazo para atender un problema relacionado con sus plaquetas. La cirugía fue exitosa; sin embargo, durante la recuperación presentó sepsis, una infección que afectó su estado general y puso en riesgo el funcionamiento de órganos como los pulmones, el corazón y los riñones.

«Está estable. En su momento necesitaba oxígeno y tenía su frecuencia cardíaca baja, pero ahorita, afortunadamente, ya no ha tenido fiebre, ya no necesita oxígeno y su frecuencia cardíaca está muy bien», compartió Luis Salazar, quien señaló que su hija continúa con tratamiento de antibióticos y espera concluirlo para recibir el alta médica.

Explicó que la intervención se realizó en el Hospital Country de Guadalajara debido a que una fundación les ofreció apoyo para cubrir el procedimiento, cuyo presupuesto inicial era de 100 mil pesos. No obstante, las complicaciones médicas elevaron la cuenta hasta aproximadamente 600 mil pesos, una cantidad que resultó imposible de cubrir para la familia.

Ante esta situación, decidieron trasladar a Yoana al Hospital General de Zona número 25 del IMSS, en Monterrey, donde recibe atención como derechohabiente. Aunque consiguieron un descuento en el hospital privado, quedó pendiente una deuda de 290 mil pesos, por la cual establecieron un convenio de pago que ahora buscan cumplir. Quienes deseen realizar alguna aportación pueden comunicarse al teléfono 844 254 3781.

«Estamos haciendo rifas, eventos y solicitando el apoyo de la comunidad para aquellos que gusten hacer un donativo o cualquier tipo de apoyo para saldar esa cuenta, ya que se hizo un convenio con el hospital», expresó Luis Salazar. Agregó que la familia también ha comenzado a vender algunas de sus pertenencias, entre ellas un automóvil y muebles de su hogar, con la intención de obtener recursos para disminuir el adeudo.

Mientras Yoana continúa su recuperación, sus familiares mantienen el llamado a la solidaridad de la población para alcanzar la cantidad pendiente y hacer frente a los compromisos económicos derivados de su hospitalización. Cualquier aportación representa un respaldo para sus padres, quienes concentran sus esfuerzos en que la pequeña termine su tratamiento y pueda regresar a casa, al tiempo que buscan resolver la deuda que dejó esta emergencia médica. (OMAR SOTO)