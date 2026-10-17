Continúa Poder Judicial de Coahuila con profesionalización de abogados y litigantes, convoca a diplomado

El programa de 90 horas abordará el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la justicia civil y familiar relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la profesionalización de abogados, litigantes y servidores públicos, el Poder Judicial de Coahuila convocó a participar en el Diplomado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de Justicia Civil y Familiar en donde se involucren los derechos de la infancia.

A través del Instituto de Especialización Judicial, la institución busca ampliar los conocimientos y criterios especializados de quienes participan en la procuración y administración de justicia, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, bajo el principio del interés superior de la niñez.

De acuerdo con la convocatoria publicada en el portal oficial del Poder Judicial, el diplomado estará dirigido a personas abogadas y litigantes registradas ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a servidores públicos que laboren en áreas relacionadas con la justicia penal para adolescentes y los procedimientos civiles y familiares en los que estén involucrados derechos de menores de edad.

El programa tendrá una duración de 90 horas y se impartirá en modalidad en línea autogestiva, con dos sesiones sincrónicas, una al inicio y otra al cierre. Las actividades están programadas para comenzar el 5 de noviembre de este 2026 y concluir el 13 de enero de 2027.

Requisitos

Entre los requisitos para participar se encuentran presentar identificación oficial vigente, título y cédula profesional de la licenciatura en Derecho, así como la constancia de registro del título ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. En los casos correspondientes, también deberá entregarse copia del nombramiento en el cargo. La documentación deberá integrarse en un solo archivo PDF y enviarse mediante la plataforma establecida.

La convocatoria contempla la recepción de documentos del 21 al 28 de octubre, mientras que la lista de personas admitidas se publicará el 30 de octubre. El cupo será limitado y las personas participantes deberán cumplir con las evaluaciones previstas en los módulos, obteniendo una calificación mínima de ocho en una escala de cero a diez para acreditar cada uno.

Las personas interesadas pueden consultar las bases, los requisitos y el procedimiento de inscripción en el portal oficial www.pjecz.gob.mx. (OMAR SOTO)