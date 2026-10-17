Abordan IMSS y sindicato aumento y falta de insumos

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) abrieron más mesas de trabajo para revisar condiciones laborales, la falta de insumos y hasta un plan de acción para cada hospital.

En un comunicado se informó que se llevan a cabo las sesiones de trabajo no sólo para negociar una nueva propuesta de incremento, luego que la mayoría de los trabajadores rechazó la propuesta de 2.9 por ciento directo al salario, como resultado de la consulta realizada a mitad de semana.

Los trabajadores que salieron a las calles y acampan afuera de las oficinas del IMSS y del sindicato reclaman un 10 por ciento de incremento y no participan en dichas sesiones de trabajo.

La disidencia pide la destitución del dirigente Rafael Olivos y que se convoque a un Congreso Nacional.

Al margen de ello, el IMSS y el SNTSS informaron que han instalado mesas de trabajo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y de mejora de condiciones laborales.

La reunión de trabajo es encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández.

En la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ubicada en zona de San Jerónimo Lídice, también participan integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto.

«Además de la mesa de incremento salarial, se trabaja de manera simultánea en mesas temáticas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna», informó el IMSS.

Estos temas surgieron a raíz de la movilización de los trabajadores en diversas entidades.

Se informó que como parte de los trabajos se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del Instituto.

«A partir de estos resultados, se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución.

«El IMSS y el SNTSS reiteran su compromiso de construir a partir del diálogo y de lo que han expresado las trabajadoras y los trabajadores», indicó el Instituto. (AGENCIA REFORMA)