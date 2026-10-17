Reconoce DIF Coahuila el talento de niñas, niños y jóvenes coahuilenses

Participantes de distintas regiones del estado destacaron en las categorías de canto y danza, en las modalidades infantil y juvenil en el gran concurso estatal de talento Vive Libre Sin Drogas

Con el propósito de impulsar el talento, la creatividad y la participación de las nuevas generaciones, el DIF Coahuila reconoció a las y los ganadores del Concurso Estatal de Talentos Vive Libre Sin Drogas, una iniciativa que reunió a participantes de distintos municipios para demostrar sus habilidades artísticas a través del canto y la danza.

Como parte del programa Vive Libre Sin Drogas, esta actividad promueve alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre y fortalece la prevención de las adicciones mediante espacios de expresión, convivencia y desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental impulsar iniciativas que acerquen a las nuevas generaciones a actividades que fortalezcan sus capacidades, fomenten la creatividad y contribuyan a su desarrollo integral.

“En Coahuila queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren oportunidades para descubrir su talento, perseguir sus sueños y construir un futuro con más posibilidades. A través de iniciativas como Vive Libre Sin Drogas, les ofrecemos espacios donde pueden expresarse, convivir y reconocer todo lo que son capaces de lograr. La prevención también consiste en acercarles alternativas positivas que los motiven a desarrollar sus habilidades y construir proyectos de vida saludables”, expresó.

Durante el concurso, las y los participantes demostraron su talento en las categorías de canto y danza, en las modalidades infantil y juvenil, con representantes de diferentes regiones de la entidad.

En Canto Infantil, el primer lugar fue para Carlos Daniel Alejandro Ramírez, del municipio de Matamoros, mientras que el segundo lugar correspondió a Ángel Santiago Mejía Ibarra, de Nava.

En Canto Juvenil, Erick Rico Ramos, de Sabinas, obtuvo el primer lugar, seguido de Adán Ramírez Barrientos, de Francisco I. Madero, quien consiguió el segundo lugar.

En la categoría de Danza Infantil, el primer lugar fue para el Grupo Zenzontle, de Saltillo, y el segundo lugar para el Ballet Folclórico Santa Cecilia, dirigido por Marco Antonio Suárez Muñiz, del municipio de Castaños.

Por su parte, en Danza Juvenil, el primer lugar fue para Weeknd Crew, de Monclova, mientras que Jorge Alberto Pacheco Ramos y Ana Carolina González Alvarado, de Sabinas, obtuvieron el segundo lugar.

Asimismo, se entregó el Reconocimiento del Público a Danya Charles Sarabia, del municipio de San Buenaventura. Esta distinción se definió mediante una dinámica de participación en la página oficial de Facebook del DIF Coahuila, donde las personas usuarias pudieron apoyar a sus participantes favoritos.

El Concurso Estatal de Talentos Vive Libre Sin Drogas se consolida como un espacio para que las infancias y juventudes compartan sus habilidades, fortalezcan su confianza y establezcan vínculos positivos con sus comunidades, demostrando que el arte y la creatividad pueden convertirse en herramientas importantes para la prevención de las adicciones.

A través de este programa, el DIF Coahuila impulsa acciones de sensibilización, prevención y participación social que contribuyen a generar entornos favorables para el desarrollo de las nuevas generaciones, en concordancia con la visión del Gobierno del Estado de acercar oportunidades a las familias coahuilenses.

Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que inspiren a niñas, niños y jóvenes a desarrollar su potencial, fortalecer sus habilidades y construir proyectos de vida alejados de las adicciones. (El Heraldo de Saltillo)