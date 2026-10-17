Mueren 2 tras volcadura y 22 resultan lesionados en Querétaro

Ciudad de México.- Dos trabajadores muertos y 22 lesionados es el saldo de la volcadura de un camión de transporte de personal que labora en las obras del Tren México-Querétaro ocurrido este sábado en el municipio de El Marqués, en Querétaro.

El accidente se reportó en las inmediaciones de las comunidades de Agua Azul y Coyotillos, donde se realizan los trabajos de construcción del Tramo 12 del Tren México-Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba por un camino de terracería, a un costado de las vías férreas, cuando volcó y terminó en una zanja abierta, de al menos 8 metros de profundidad, como parte de los trabajos de construcción.

Los cuerpos de emergencia auxiliaron a los ocupantes del camión y trasladaron a los lesionados a distintas unidades médicas de la región. (AGENCIA REFORMA)