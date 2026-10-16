Usará Saltillo sistema antidrones también en la zona urbana: alcalde

El alcalde Javier Díaz González dijo este viernes que el sistema antidrones que llegará próximamente a Saltillo para detectar y neutralizar los aparatos aéreos que se sospeche pertenezcan a grupos delictivos que operen en los límites del municipio con otras entidades, también podrá ser utilizado en las colonias de esta capital para mejorar las acciones de vigilancia.

Señaló que la inversión realizada en este tipo de tecnología ayudará no solamente a fortalecer las acciones que se realizan para blindar estas zonas – ubicadas principalmente al sur de Saltillo – contra el ingreso de grupos delictivos, sino también contribuirán a proteger a los habitantes de esos sectores, donde incluso se utilizará más que en las comunidades pertenecientes al área rural.

Indicó que este sistema está por llegar a Saltillo, junto con el armamento que se solicitó hace casi un año y medio para reforzar al Grupo de Reacción Sureste (GRS)

“Ya lo pedimos hace rato el tema de los antidrones, tenemos también pendiente el tema del armamento, que lo habíamos comprado desde el año pasado, ustedes saben que se tarda una año y medio para el tema del armamento, más otro tipo de inversión que vamos a hacer a finalizar de este año”, señaló.

Dijo que además están por llevarse a cabo más inversiones para la modernización de C2, donde se pretende instalar un video wall mucho más grande que el que se tiene ahí actualmente.

“Ustedes recuerdan que hace unos meses atrás iniciamos la rehabilitación de todo el C2, entonces ya estamos por entregar todo lo que es la rehabilitación, entonces lo único que nos quedaría pendiente va a ser el video wall, vamos a hacer un video wall más del doble de lo que se tiene actualmente, lo que nos va a dar la posibilidad de tener mejor tecnología para atender a la ciudadanía”, manifestó el alcalde. (ÁNGEL AGUILAR)