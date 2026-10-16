Aprovecha los estacionamientos y rutas para llegar al Rodeo Saltillo

Habrá estacionamientos gratuitos, transporte sin costo y horarios extendidos de Aquí Vamos Gratis para facilitar la llegada de asistentes

El Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer las diferentes opciones de movilidad y estacionamiento para quienes asistan al Rodeo Saltillo, que se lleva a cabo en las instalaciones de la Expo Coahuila, con el objetivo de facilitar el acceso y brindar mayor comodidad a las familias.

Como parte de estas acciones, el sistema de transporte Aquí Vamos Gratis contará con horarios extendidos para facilitar el traslado de las y los asistentes al evento.

Asimismo, se informó que quienes circulen por el bulevar Fundadores, de poniente a oriente, podrán utilizar los estacionamientos gratuitos ubicados frente al Centro de Gobierno y a un costado de la Universidad de Durango, identificados como E6 y E7.

Para acceder a los estacionamientos gratuitos ubicados frente a SAGARPA y en Ciudad Judicial, identificados como E3, E4 y E5, las y los automovilistas podrán utilizar el retorno de Óscar Flores Tapia para circular de oriente a poniente.

El Gobierno Municipal informó que durante el evento habrá presencia de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de Tránsito, quienes brindarán orientación a los automovilistas sobre los accesos y espacios de estacionamiento, además de realizar labores para agilizar la circulación vehicular.

Además, desde los estacionamientos gratuitos se contará con servicio de transporte sin costo, de ida y vuelta, hasta las puertas de la Expo Coahuila.

En el caso de los estacionamientos de paga, identificados como E1 y E2, las y los automovilistas deberán utilizar el retorno de Óscar Flores Tapia para circular de oriente a poniente y seguir la línea de acceso correspondiente.

Otra de las alternativas para llegar al evento es a través del bulevar Jesús Valdés Sánchez, para acceder al estacionamiento conocido como el de la feria, que cuenta con capacidad para mil 500 vehículos.

Estas acciones tienen como finalidad facilitar la llegada y el estacionamiento de quienes asistan a las actividades del Rodeo Saltillo, así como reducir las afectaciones a la circulación vehicular de quienes transitan por los sectores aledaños.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal de Tránsito, a fin de facilitar la circulación y el acceso a las instalaciones donde se desarrolla el Rodeo Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)